Más de 800.000 madrileños podrían recibir una multa por circular en la M-30

Los vehículos sin distintivo medioambiental no pueden circular por la M-30 tras el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida entró en vigor el pasado 1 de enero y hasta ahora las únicas formas de controlar las etiquetas de los vehículos que circulan tanto por esta autovía como por las vías internas de la capital eran los dispositivos foto-rojo y los agentes de movilidad. Sin embargo, desde el pasado viernes se han incorporado 257 cámaras de seguridad que controlarán los accesos y multarán a los conductores que incumplan la ley.

En España circulan más de 35 millones de vehículos, de los cuales más de 25 millones son turismos, según indica el último Anuario Estadístico General de la DGT. Por su parte, en la Comunidad de Madrid se concentran más de cinco millones de vehículos y poco más de cuatro millones son turismos. Sin embargo, se debe destacar que de los turismos que circulan por la región, 837.799 no tienen ningún distintivo medioambiental, motivo por el cual podrían ser multados si acceden a la M-30 o a su interior.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid calcula que en torno a unos 800.000 vehículos acceden diariamente a la capital. De ellos, 114.000 carecen de etiqueta medioambiental, por lo que estas personas tendrían aun más posibilidades de acabar con una multa que podría llegar hasta los 200 euros, según establece la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. En caso de realizar el pago lo antes posible, este podría reducirse a la mitad.

No obstante, se debe tener en cuenta que hasta el 15 de enero de 2024 las cámaras de seguridad instaladas no multarán a los conductores de vehículos sin distintivo medioambiental que circulen por la M-30 (los agentes de movilidad y los dispositivos foto-rojo lo seguirán haciendo). Desde ahora hasta la mencionada fecha, las personas que incumplan la normativa solo recibirán una notificación en la que se les informará de la infracción que han cometido, pero no serán sancionados.