Britney Spears mantiene una relación con un empleado exconvicto

En las últimas semanas, Britney Spears ha sido noticia de forma continuada por su divorcio con Sam Asghari, su pareja desde 2016 y con quien llevaba casada apenas 14 meses. Sin embargo, una última información ha dado pie a pensar en otros motivos por los que la pareja se ha roto: la cantante mantiene una relación con un miembro de su equipo.

Según han informado medios como Page Six, la Princesa del Pop, de 41 años, está viéndose con Paul Richard Soliz, su amo de llaves de 37 para la casa de Spears en California y que fue contratado a mediados de 2022, si bien hay diferencias en las informaciones sobre si este romance comenzó durante o después de su matrimonio.

Según los informantes, el círculo de la cantante de temas icónicos como Toxic o Oops!... I Did It Again está preocupado por ella debido al pasado criminal de Soliz, quien es un exconvicto condenado por varios delitos, entre los que se encuentran disturbios públicos, venta de droga, posesión de metanfetaminas y posesión ilegal de un arma de fuego.

Aunque las fuentes han expresado su "preocupación" no es seguro que la relación haya sido oficial: mientras que alguna ha asegurado que son "solo amigos", otras tachan la simple idea de que Britney y Soliz hayan estado juntos de "falsa" y, otros, al contrario, han defendido al expresidiario, afirmando que es una persona rehabilitada y amable que ha tratado de cuidar a la estrella.

Asimismo, las fuentes discrepan sobre si siguen o no saliendo juntos: mientras que una de ellas asegura que siguen juntos, otra especifica que la pareja "ya no está saliendo", y señaló el momento en el que dejaron de hacerlo, justo después de que ella "regresara de México". Además, agrega que esta ruptura se habría debido a las presiones y la atención mediática que recibirían si continuaban y que entre ellos "ya no se comunican".

Britney Spears is no longer seeing her former housekeeper, convicted felon Paul Richard Soliz.https://t.co/7Nx1kVQu4x — Entertainment Tonight (@etnow) September 14, 2023

Sin embargo, y a pesar de la idea de "breve aventura" entre ellos, otra fuente afirma que, si no se les ha visto juntos es porque ella fue a México y es posible que él no pueda viajar fuera de Estados Unidos debido a sus antecedentes legales.