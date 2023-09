Tu horóscopo diario: lunes 18 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 18 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Esta nueva semana que hoy comienza estará muy marcada por la influencia adversa de Neptuno, por ello trata de conducirte con la cabeza y deja un poco de lado los impulsos y corazonadas, ya que si en otros momentos estos te han llevado a conseguir grandes éxitos ahora podrían llevarte por caminos desafortunados.

Tauro

Se inicia una semana muy favorable y afortunada para ti en el terreno laboral y social, unos días en los que abundarán sueños que al fin se hacen realidad y recogerás el fruto de muchos esfuerzos. También va a ser muy favorable si tuvieras que realizar algún viaje inesperado. Es un momento ideal para tomar iniciativas.

Géminis

Esta semana que comienza debes actuar con más prudencia en lo que se refiere a negocios y asuntos financieros en general, ya que estará bajo el dominio de un Neptuno disonante. Tienes una excelente intuición, pero en estos días procura no recurrir a ella, ahora es tu fría inteligencia la que debe dirigir tus actividades.

Cáncer

En la semana que ahora se inicia Neptuno se hallará muy poderoso, pero su energía será más bien negativa, y a consecuencia de ello en muchos momentos, sin que exista ninguna razón real, tendrás tendencia a caer en estados melancólicos y ver las cosas con más dramatismo de como son realmente. Utiliza tu cerebro.

Leo

Un amigo o alguien en quien confías plenamente, relacionado con tu trabajo, te va a traicionar en estos días y aunque no va a lograr sus objetivos eso no podrá evitar que te produzca un gran dolor en tu interior. La gran suerte que te protege evitará que nadie pueda hacerte daño, aunque no la herida emocional que te causará.

Virgo

La influencia dominante de Neptuno hará que muchos sueños e ilusiones se instalen estos días en tu corazón, a pesar de lo frío y escéptico que tiendes a ser. Pero las ilusiones de estos días tienen pocas posibilidades de acabar convirtiéndose en una realidad, por eso no debes bajar guardia y tienes que continuar luchando.

Libra

En esta nueva semana que hoy iniciamos debes proteger tu patrimonio y tu dinero, una influencia adversa de Neptuno podría amenazar tu estabilidad material. Si estos días tienes que hacer negocios o inversiones estudia muy a fondo la situación, no te dejes llevar por corazonadas o impulsos irracionales. Cuidado con estafas.

Escorpio

Comienza para ti una nueva semana que te traerá muchas sorpresas y cambios, en la mayoría de los casos para bien. Pero no te dejes arrastrar por el optimismo y las ilusiones porque aunque las cosas vayan bien no serán tan fáciles como parecen, que las esperanzas no te nublen tu fuerte sentido crítico, desconfía de la suerte.

Sagitario

Este día, y probablemente esta semana que hoy comienza, vas a tener bruscos altibajos emocionales que en muchos casos no obedecerán a causas sólidas y racionales sino a vaivenes de tu corazón. La influencia dominante de Neptuno hará que estés más sensible e incluso vulnerable de lo que suele ser habitual. Decepciones.

Capricornio

Estos días vas a tener un gran éxito en el trabajo o los negocios, probablemente en un viaje o relacionado con este. Pero no te dejes llevar por el entusiasmo porque la influencia dominante de Neptuno hará que ese éxito sea poco duradero o las cosas se terminen dando la vuelta y te acaben perjudicando. No debes bajar guardia.

Acuario

La influencia de Neptuno, que será dominante esta semana, hará que saques al exterior de forma plena tu lado más idealista, pero ese lado quijotesco que te hace luchar por un mundo mejor y por tus seres queridos, te podría acabar trayendo muchos problemas, especialmente en el trabajo. Ahora debes tratar de ir más a lo tuyo.

Piscis

Debes enfocar con mucha prudencia esta nueva semana que hoy comienza. Neptuno será el planeta dominante, pero estará en posición disonante y si dejas que sea tu corazón, o tu lado intuitivo, el que gobierne tus actos e iniciativas, tendrás un riesgo grande de cometer importantes equivocaciones. Debes ser más frío y racional.