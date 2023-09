Aragonès agradece a Guardiola su campaña por la oficialidad del catalán en la UE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le ha agradecido al técnico catalán del Manchester City, Pep Guardiola, su participación en la campaña de Plataforma per la Llengua 'Say Yes', a favor de la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE).

Lo ha hecho en un tuit este domingo, después de que Plataforma per la Llengua publicara un vídeo el sábado en el que Guardiola pedía al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, que vote 'sí' a la oficialidad del catalán en la UE.

"Say Yes!' Para que el catalán sea oficial en la UE. Porque es una lengua integradora e inclusiva. Propia de Catalunya y de Europa", ha añadido Aragonès.

Guardiola aparece en el vídeo como parte de la campaña 'Say yes', de la Plataforma per la Llengua, que esta entidad lleva a cabo en medios de comunicación europeos hasta el próximo martes 19, cuando el Consejo de la UE debatirá sobre la oficialidad del catalán.

Sayyes.cat es la versión inglesa de la web por la oficialidad y en la misma se recogen los principales argumentos para dar la aprobación a la oficialidad, entre ellos que facilitaría la implementación de un acuerdo de asociación con Andorra, donde el catalán es el idioma oficial.