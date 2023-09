El fiscal del crimen de la Guardia Urbana expresa su decepción por el documental de Rosa Peral en Netflix

El 'Crimen de la Guardia Urbana', nombre que adquirió el caso de un policía de Barcelona cuyos restos carbonizados aparecieron en el interior de un coche en un pantano, ha aterrizado recientemente en Netflix en forma de miniserie, bajo el título El cuerpo en llamas, y a través del documental Las cintas de Rosa Peral, sobre el que el fiscal del crimen, Félix Martín, se ha mostrado "muy decepcionado".

El fiscal, ahora colaborador en el programa de radio Si amanece nos vamos de la Cadena Ser, presentado por Roberto Sánchez, ha hablado en los micrófonos del programa para poner de manifiesto que "en ningún caso me dijeron que querían hacer un documental sobre la visión, legítima, pero subjetiva, de una de las personas condenadas por ese crimen".

El que ejerciera como fiscal en el juicio a Rosa Peral y Albert López por el asesinato de Pedro Rodríguez, desveló que inicialmente había rechazado la invitación de aparecer en el documental alegando que no era ni periodista ni actor, sino "un profesional de la justicia".

Además, Martín recordó a la producción que "ya se emitió un documental de cuatro episodios en el que participé. Fue un trabajo magnífico y pensé que poco más se podía decir, que ya estaba todo dicho", refiriéndose a los capítulos de la serie Crímenes emitida por la TV3.

Sin embargo, uno de los directores intentó convencerle asegurándole que se documentaría desde otro punto de vista: "Me alegó que se iba a intentar, desde este trabajo audiovisual, dar una nueva óptica del asunto centrada en la forma en la que los operadores jurídicos preparábamos estos asuntos".

"Siento que fui honrado y me siento muy decepcionado de que no se me dijera cuál era la pretensión y que yo tuviera la libertad, como profesional de la justicia, de decidir si yo quería participar en las condiciones en las que se hizo", ha afirmado Martín.

"No se me dijeron extremos muy importantes, conscientemente porque si me los hubieran dicho no hubiera participado", ha zanjado duramente el fiscal.

Las cintas de Rosa Peral presenta coletazos sacados de contexto

El fiscal ha continuado refiriéndose a Las cintas de Rosa Peral dejando latente que "obvia a la víctima, a las consecuencias del delito y al otro condenado" y continua criticando que "no presenta las abrumadoras pruebas existentes sobre una condenada, sino coletazos sacados de contexto de esas pruebas y elegidos intencionadamente por esa penada. No aprovecha la presencia de esa penada para inquirirla sobre los indicios más importantes existentes contra ella, para que en su caso los explique".

A la pregunta sobre si se podrían presentar medidas legales contra Netflix y la productora por la mirada de su documental, hace un llamamiento al "juicio crítico" del público y les invita a "que vean, que comparen, que aprecien la diferencia y lleguen a las conclusiones".