Un humorista valenciano responde a Dabiz Muñoz sobre lo que debe llevar una paella: "El vermut me lo pones en un vaso"

Para un valenciano, hay pocos sacrilegios mayores que preparar una paella con ingredientes que no sean los tradicionales y canónicos, los de toda la vida. Tanto, que se niegan a llamarla paella si no está hecha así.

Un buen ejemplo de esto lo ha protagonizado este sábado el humorista valenciano Eugeni Alemany, en una intervención en un programa de la cadena LaSexta llamado Más Vale Sábado.

En él, Alemany ha explicado qué debe llevar la verdadera paella y ha arremetido con la versión de este plato que hizo el cocinero Dabiz Muñoz, que difiere bastante de los cánones paelleros valencianos.

"Nunca, nunca, nunca, debe llevar guisantes", dijo Alemany, que añadió que "me dan asco de ver". Otro ingrediente prohibido: "La paella valenciana nunca lleva chorizo".

Tampoco se puede echar huevos. "Lo veo y me entra salmonelosis", dijo el showman valenciano. "Nunca hay que poner huevos en una paella", insistió Eugeni Alemany, y fue entonces cuando se acordó de Muñoz.

"Y hablando de echarle huevos a una paella, tengo un mensaje para otro cocinero español. Dabiz Muñoz, prestigiosísimo y gran creador de la gastronomía, pero que hizo una paella innecesariamente polémica", dijo, para recordar que le echó: "pollito coquelet a la brasa tandoori, ajos negros y yemas de huevos de corral macerados en vermut".

"Mira, Dabiz, a mí el vermut me lo pones en un vaso y para huevos, los tuyos", dijo Eugeni Alemany. "Esto no es una paella", afirmó, antes de aclarar que debe estar "delicioso", pero eso "no es una paella".