Paralizan 'Socialité' para informar de una sentencia judicial de Agustín Pantoja contra Telecinco

El programa Socialité de Telecinco ha sorprendido este sábado a sus telespectadores al interrumpir por unos minutos su programación habitual para leer una sentencia judicial emitida a raíz de la demanda interpuesta por Agustín Pantoja contra Mediaset por intromisión al derecho al honor, y que el hermano de Isabel Pantoja ganó en 2019.

La presentadora, Nuria Marín, que hasta ese momento se encontraba hablando de la boda de su compañero de Telecinco Kiko Hernández, se ha visto obligada a tener que leer el fallo judicial en directo.

"En cumplimiento de lo establecido por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Chiclana de la Frontera, procedemos a dar lectura del fallo de la sentencia dictada en el procedimiento 329/2018, cuyo contenido es el siguiente", ha comenzado diciendo a la audiencia.

"Debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la representación de Agustín Pantoja Martín y condeno a la demanda a Mediaset España Comunicación S.A. a abonar al actor la cantidad de 50.000 euros por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del actor", ha añadido Marín.

Asimismo, ha proseguido la presentadora, "Mediaset España Comunicación S.A. deberá cesar inmediatamente de realizar dichas conductas y abstenerse de causar nuevas intromisiones ilegítimas en el honor y la intimidad del actor. La entidad demandada deberá publicar el fallo de esta sentencia a su costa en el mismo medio de difusión pública en la que tuvo lugar la intromisión ilegítima en la misma franja horaria en la que se emitía el programa de televisión en el canal Telecinco", concluía Nuria Marín antes de retomar el programa con normalidad.

No obstante, había una parte de la sentencia que la presentadora no leyó en su momento, por lo que poco después tuvo que volver a hacer un paréntesis en el espacio: "Disculpen, faltaba un trocito de la sentencia que he leído anteriormente por leer. La tengo aquí en el móvil, leo", indicó.

"Las costas causadas en el presente procedimiento deberán ser abonadas por cada parte, las causadas en su instancia y las comunes por mitad, al no haber mérito para imponerlas a una por haber litigado con temeridad", ha zanjado la presentadora.