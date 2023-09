Una fuerte tormenta provoca inundaciones en el municipio malagueño de Sierra de Yeguas

Una fuerte tormenta, ha sorprendido a primera hora de la tarde de este viernes a los vecinos del municipio malagueño de Sierra de Yeguas, donde se han registrado inundaciones en varios puntos de la localidad.

La repentina tromba de agua ha anegado bajos y sótanos y ha convertido algunas calles en ríos, como muestran las imágenes que los propios vecinos de Sierra de Yeguas han colgado en las redes sociales. La tormenta ha ido acompañada de granizo de varios centímetros de tamaño, que en pocos minutos ha teñido de blanco las calles.

El Ayuntamiento del municipio ha pedido a los vecinos que no cojan el coche, que no acudan al colegio a buscar a sus hijos y que no circulen por la carretera Fuente de Piedra. Asimismo, también facilitado varios teléfonos de contacto para atender posibles incidencias derivadas de los aguaceros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado este viernes el aviso amarillo por fuertes lluvias en diversas zonas de Andalucía, entre ellas la provincia de Málaga. En el caso de la comarca de Antequera, donde está situada Sierra de Yeguas, el aviso se ha elevado a naranja.