Esta web que suplanta a Women’secret no es real: copian su imagen y ofrecen supuestas rebajas de hasta el 70%

“Lamentablemente compré en una web fraudulenta, no me di cuenta ya que accedí a la web a través de un anuncio en Instagram de la marca Women’secret”. Este es el caso de una usuaria que escribió a Maldita.es (timo@maldita.es), pero también nos lo habéis preguntado por el chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), La página web se hace pasar por Women’secret, ofrece supuestas rebajas de hasta el 70% y usa el diseño de la tienda oficial, pero no tienen ninguna relación. Si compramos en una web de este tipo, es posible que no recibamos el pedido o, incluso, que recibamos un paquete con un producto totalmente diferente.

La página web de la que nos ha advertido la lectora de Maldita.es es womensecret-online.shop/. Este enlace te redirige a una página que suplanta la identidad de la tienda Women’Secret. La primera señal que nos advierte que estamos ante una página web sospechosa es la URL. Vemos que la dirección web de la tienda oficial de Women’Secret (womensecret.com/es/es) no coincide con la que nos envía la usuaria (womensecret-online.shop/).

Esta segunda página usa el nombre de Women’Secret, su imagen y su logotipo para, supuestamente, vender productos de la marca a precios rebajados. Además, la web sospechosa usa imágenes de artículos de la tienda oficial.

Comparativa de los encabezados de la página fraudulenta y la tienda oficial. Maldita

Comparativa de artículos rebajados de la página fraudulenta y la tienda oficial. Maldita

Otro lector de Maldita.es nos informa que se puso en contacto con la tienda oficial después de caer en el timo y desde Atención al Cliente de Women’Secret le confirmaron que no es una web oficial.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) explica que las tiendas online deben incluir información sobre la empresa en su web. Datos como el Número de Identificación Fiscal (NIF), la razón social, el dominio físico, el nombre de la empresa y los datos de contacto deben estar reflejados en la página. Habitualmente, se encuentran en la parte inferior de la web dentro del "Aviso Legal" o en el “Quiénes somos”. Encontramos que la página fraudulenta no tiene el apartado de “Aviso Legal” y en “Quiénes somos” ha copiado el texto de la tienda oficial, menos la dirección de correo electrónico.

Comparativa del apartado “Quiénes somos” de la página sospechosa y la oficial. Maldita

Las políticas de privacidad y de envío de esta web son breves en comparación con las políticas de privacidad de la web oficial de Women’Secret, que incluye un PDF de 8 páginas. Es una versión en la que se aclara desde quién es el responsable de nuestros datos hasta con qué finalidad van a tratarse o durante cuánto tiempo se conservarán, así como cuáles son nuestros derechos al respecto.