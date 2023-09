Reforma "urgente" este curso y libertad de elección: el modelo lingüístico que prepara Mazón en la enseñanza

La política lingüística en el sistema educativo valenciano empezará a cambiar este mismo curso con una primera reforma "urgente" y "puntual" mientras el Gobierno valenciano avanza en una modificación más a medio plazo de la Ley de Plurilingüismo centrada en la "libertad de elección" de los padres, es decir, hacia un sistema similar al de líneas diferenciadas en valenciano y en castellano que existía en la Comunitat antes del gobierno del Botànic, que apostó por un modelo de porcentajes en el que se exigía un mínimo de ambas lenguas cooficiales como vehiculares con la incorporación del inglés. Estos son los planes de la Conselleria de Educación que ya ha puesto sobre la mesa su titular, José Antonio Rovira, y que han encontrado apoyos y críticas en función de las distintas sensibilidades de la comunidad educativa.

Los cambios avanzados por Rovira forman parte no solo de los programas con los que PP y Vox, socios de gobierno de la Generalitat, concurrieron a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, sino también del acuerdo de gobierno sellado por ambas formaciones, que en la anterior legislatura ya se opusieron al modelo impulsado por Vicent Marzà, de Compromís, en el gobierno que encabezaba el socialista Ximo Puig.

Para empezar, Rovira ha activado una reforma "urgente" de la Ley de Plurilingüismo para eliminar lo que considera "un sinsentido": la obligatoriedad de dar en valenciano materias como Historia o Matemáticas a los alumnos de las comarcas castellanohablantes exentos de la asignatura de valenciano en virtud de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983. "Es algo que no me he conseguido explicar nunca y como lo veo una incongruencia lo vamos a eliminar por la vía más rápida, que va a ser con la ley de acompañamiento" de los Presupuestos de 2024, expuso Rovira el pasado jueves en Alicante. De este modo, la modificación entraría en vigor en enero del próximo año.

Más adelante, el conseller anuncia un cambio de la ley del Botànic "completamente en algunos aspectos", para incidir "sobre todo en la libertad de los padres de poder elegir" la lengua vehicular en la que serán escolarizados sus hijos. "El que quiera estudiar en valenciano, que lo haga, todas las asignaturas si quiere. Se llama libertad de elegir", afirmó Rovira.

No obstante, también pone el foco en la exención de la asignatura de valenciano en las zonas de predominio lingüístico oficial castellano. "Lo que sí que querríamos es que todos los niños valencianos, también los de Orihuela, Requena o Utiel, conocieran la asignatura de valenciano. Porque creemos que el valenciano es un elemento que nos une como comunidad y nos enriquece. Vamos a seguir defendiendo el valenciano, pero con la libertad", manifestó.

Para la portavoz y coordinadora de Hablamos Español en Alicante, Asun Núñez, la reforma inicial anunciada por la Conselleria se queda "muy corta" porque "los derechos lingüísticos los tienen las personas y no las zonas". Según explica, su asociación siempre ha defendido "la libre elección de lengua", incluso en las comunicaciones con los centros. Núñez recuerda que la entidad está tramitando una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) que presentó hace un año en Les Corts a la espera de que se realicen unos cambios, también en el reglamento, para poder tramitarla, debatirla y llevarla al pleno. La misma propone un sistema de líneas "puras", es decir, una línea en valenciano con la asignatura de castellano, y una de castellano con la asignatura de valenciano, y que el resto de materias se impartan en la lengua elegida por las familias.

Por su parte, desde el sindicato Stepv, mayoritario entre el personal docente, rechazan "la disminución del valenciano como lengua vehicular". Según apuntan, comparten con Rovira que "no tiene demasiado sentido" obligar a impartir materias en la lengua no elegida, pero aseguran que esto se produce desde 2012 en virtud de un decreto aprobado por el Consell del PP. No obstante, su propuesta para resolverlo es "diametralmente contraria" a la del conseller: "en lugar de reducir clases en valenciano, hace falta eliminar la exención que tanto daño ha hecho a nuestro alumnado, porque desconocer el valenciano es una falta de oportunidades laborales futuras", señalan. Además, "es pedagógicamente insostenible que se pueda garantizar que todo el alumnado aprenda las dos lenguas oficiales si, allá donde más falta, se reduce".

De hecho, sostienen que la mejor forma de garantizar el conocimiento y so de las dos lenguas es "reforzando el uso vehicular" del valenciano, ya que entienden que "no está en igualdad de condiciones" que el castellano. Volver al sistema de líneas, añaden, supondría "un continuo conflicto" si no se garantizan los medios para activar grupos en valenciano.

Reunión con la Acadèmia

El jefe del Consell tiene previsto reunirse este lunes con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó. El encuentro se produce a raíz de la polémica por las declaraciones del titular de Educación, José Antonio Rovira, sobre la autoridad de la AVL en materia normativa. Mazón, que respaldó la labor de la Acadèmia, pretende abrir una nueva etapa "de sensibilidad" con el "valencianismo social y político" que considera que en los últimos años se ha sentido alejado de la entidad normativa.