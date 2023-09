La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver flotando en la costa valenciana

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de un cadáver flotando en el mar cerca de la costa de Valencia este jueves, según han confirmado fuentes de la investigación. Por el momento, lo único que se sabe es que se trata de un hombre, aunque todavía no se conoce su identidad.

Una embarcación encontró el cuerpo sin vida a las 16.00 horas y fue rescatado posteriormente por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia, según Levante-EMV. Después su levantamiento, pasadas las 18.00 horas, fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de la ciudad, donde este viernes se le realizará la autopsia.

No presentaba signos de violencia, aunque el mal estado en el que se encontraba, como consecuencia de la mar y su fauna, no ha permitido aún su identificación. En un primer momento se barajó la posibilidad de que se tratara del desaparecido Jan Bokemeyer, exjugador de baloncesto alemán. No obstante, la altura del cuerpo (1,70 metros) ha provocado que se descarte esta posibilidad de forma inmediata.

Tras el hallazgo, el instituto armado ha abierto una investigación para averiguar las causas de lo ocurrido.