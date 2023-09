Muere el artista Fernando Botero a los 91 años

Fernando Botero no volverá a pintar, aunque su legado se quede para siempre. El pintor, escultor y dibujante ha fallecido este viernes a los 91 años en su casa, en el principado de Mónaco, según ha informado el periodista Julio Sánchez Cristo en W Radio.

"Lamentamos profundamente la partida de Fernando Botero, uno de los más grandes artistas de Colombia y del mundo. Siempre generoso con su país, un gran amigo, y apasionado constructor de paz. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia", han comunicado.

Nacido en Medellín en 1932, Botero residía actualmente en la ciudad italiana de Pietrasanta. Allí y en todo el mundo será recordado como uno de los artistas más destacados del panorama artístico internacional por su uso del color y por las voluptuosas figuras que identifican su obra.

Se ha hablado durante décadas de que el artista pintaba gordas -y gordos-, algo que él matizó en varios momentos. Así explicaba su arte en una entrevista: "Lo he dicho muchas veces, no he pintado una gorda en mi vida. He expresado el volumen, buscando darle protagonismo, como si fuera casi comida, arte comestible. El arte debe ser sensual, en ese sentido lo digo".

El artista colombiano apuntaba maneras en el arte desde su juventud. De origen humilde, inició su carrera como ilustrador en el periódico El Colombiano, y fue a la edad de 25 años cuando empezó a destacar por su gusto por la monumentalidad.

No obstante, fue en la década de 1990 cuando se hizo evidente su popularidad: por aquel entonces sus enormes esculturas de bronce comenzaban a ser exhibidas en las principales capitales del mundo.

En Madrid Botero tiene tres esculturas situadas en calles principales: Mano, en el Paseo de la Castellana (Nuevos Ministerios); Mujer con espejo, en la Plaza de Colón, y El Rapto de Europa en la Terminal T1 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este jueves se inauguraba en el centro cultural Las Claras de Murcia la exposición Sensualidad y melancolía, que recogía la evolución artística del pintor a través de obras de diversas épocas que van desde los años 70 hasta la actualidad.