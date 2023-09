El 'coach' Amadeo Llados se ofrece a ayudar a Piqué con su físico: "Desde que se ha retirado del tenis ha echado panza"

Amadeo Llados, a pesar de haberse convertido en un meme en España, sigue fuerte con su discurso de 'coach' inspiracional desde Estados Unidos, donde reside. En su último vídeo viral criticando, su víctima ha sido Gerard Piqué.

El futbolista catalán bromeó hace unos días en directo sobre la posibilidad de hacer un sorteo de un "curso de Llados" en la King's League.

Una oferta que Llados no ha apreciado mucho. "No sabe que mi curso no es gratis, yo antes vivía en un hostal y ahora mis alumnos hacen 200.000 euros", ha señalado orgulloso en un TikTok de dudosa veracidad.

Tras chulearse de su negocio, ha dejado sin palabras a los espectadores al decidir lanzarse contra el físico de Piqué "No sé si jugaba al tenis o al futbol" ha dejado claro: "Pero me han dicho que desde que se ha retirado de jugar al tenis en el cubo mágico está echando un poco de panza".

Al contrario de lo que le acusa Shakira, Llados le ha criticado porque "no va al gimnasio". "Esto no puede ser", ha sentenciado, ofreciendo su ayuda para "crear un hombre que admiramos y respetamos".

"Te voy a enseñar como se hace", ha concluido, creando un vídeo que ha hecho llorar de risa a miles de usuarios en TikTok y Twitter, que no se pueden creer la mentalidad del influencer.