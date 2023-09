Quién es Marta Castro, la nueva concursante confirmada de 'GH VIP 8'

Marta Castro se reveló ayer como una de las nuevas concursante de Gran Hermano VIP en la que es la octava edición del reality de Telecinco. La empresaria e influencer se convirtió ayer en participante del programa inicial en el que se revelaron los nuevos concursantes de esta temporada. GH VIP se emitirá los jueves, entre las 22.30 y las 22.45 tras la emisión del programa de Jorge Javier Vázquez, 'Cuentos chinos'.

Tras presentarse ayer ante los espectadores despidiéndose de su pareja, Rodri Fuertes, Marta Castro se sumergirá ahora en el reality show con el resto de concursantes. ¿Qué se sabe de la vida de Marta Castro?

Influencer, empresaria y expareja de Fonsi Nieto

Empresaria e influencer, Marta Castro ha sido un nombre habitual en las revistas del corazón en los últimos tiempos al estar casada con Fonsi Nieto, según la web oficial de Telecinco. La pareja comenzó su relación en el año 2014 y contrajo matrimonio en 2017. Tras tener un hijo en común, en 2022 se separaron. Actualmente su pareja es Rodri Fuentes, cuya relación se dió a conocer en julio de este año. Precisamente Rodri Fuentes, expareja de Adara Molinero, fue concursante de Gran Hermano 16.

Marta Castro estudió magisterio en la universidad, al tiempo que trabajaba como camarera en distintos pubs y discotecas de Madrid, según la revista Semana. Actualmente, la influencer es también empresaria, con un negocio de pestañas llamado The Lash Studio.

Según el perfil disponible en la web de Telecinco, es una enamorada de Asturias, "su tierra", además de ser amiga íntima de Laura Maramoros. En sus propias palabras, "quiero que la gente me conozca por lo que soy, no por ser la ex de..."