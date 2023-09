Los precios de las habitaciones para estudiantes en España aumentan un 79% antes del inicio del curso, según un estudio

Los precios de las habitaciones en pisos compartidos se han incrementado un 79% con motivo del inicio del curso, la primera semana de septiembre, en relación a la media de los precios registrados durante el mes de agosto, según datos aportados por Milanuncios.

A su vez, la demanda de estas habitaciones en precios compartidos ha crecido un 48% durante el mismo periodo.

En muchas ocasiones, los alumnos prefieren compartir piso con amigos o compañeros y buscan una vivienda que alquilar al completo. La demanda de pisos con estas condiciones se incrementó un 34,3% a principios de septiembre, en comparación con agosto.

Barcelona encabeza el ranking de precios a las puertas del nuevo curso, con habitaciones con un coste medio de 352 euros en agosto de 2023. Tras ella, Madrid, una de las regiones que acoge más estudiantes procedentes de otras provincias y países, cuenta con habitaciones que, de media, tienen un precio de 315 euros también en agosto de este mismo año. Por su parte, las habitaciones en Baleares y Tenerife tienen un precio medio de 308 euros, seguidas de Málaga, que llegaba hasta los 303 euros.

Por el contrario, las ciudades donde alquilar una habitación sale más barato es en Cáceres, 106 euros de media, seguida de Ávila (138 euros) y Badajoz (158 euros).

Consejos para alquilar

Madrid es la ciudad que más oferta acumula, concentrando el 21% de todos los anuncios publicados en agosto de 2023, a las puertas del arranque del curso escolar. Le sigue Barcelona, con el 7,2%, Valencia con el 7,05% de las habitaciones y Alicante con el 6,3% de las habitaciones en pisos compartidos. En el otro extremo se encuentran ciudades como Ceuta, Ávila, Soria, Zamora, Segovia, Huesca, Teruel y Palencia, que apenas alcanzan a sumar el 1% de la oferta de habitaciones total antes del inicio de curso.

Para evitar ser estafado al alquilar un piso o una habitación, Milanuncios recomienda revisar la redacción del anuncio, ya que si la forma en la que está escrito "es llamativa por su mala redacción, pareciendo una mala traducción o un texto automático, el anuncio podría haber sido publicado por un bot"; y desconfiar de anunciantes que no proporcionan sus datos en los apartados correspondientes.

La plataforma también aconseja a los futuros inquilinos no compartir información como el DNI, cuentas personales o datos bancarios y que desconfíen de aquellos arrendadores que insten a contactar fuera de los canales del portal, como Whatsapp o por teléfono. Y señala que hay que evitar pagar por adelantado o abonar la reserva de la habitación "siempre que sea posible, especialmente si no has firmado ningún tipo de documentación que formalice el alquiler"; pide comprobar que las imágenes del alojamiento no coinciden con otro resultado en internet, ya que podrían estar utilizando fotografías de pisos que no les pertenece o estar generadas por Inteligencia Artificial.