El curioso incidente que dejó a Karina sin ropa durante su primera noche en 'GH VIP'

La octava edición de Gran Hermano VIP arrancó este jueves 14 septiembre de la mano de Marta Flich, quien toma el relevo a Jorge Javier Vázquez como presentadora del reality más famoso de la televisión.

Una de las mayores sorpresas que trajo la primera entrega de este concurso de Telecinco fue la confirmación de la cantante Karina como una de las concursantes oficiales, junto a otros rostros conocidos como Pedro García Aguado, Oriana Marzoli y el bailarín Javier Fernández, quien, próximamente, entrará en la casa.

A pesar de que tan solo lleva unas horas en el reality, la que interpretara En un mundo nuevo en Eurovisión ya ha conseguido cautivar a los espectadores después de protagonizar un peculiar incidente que ha dejado a la artista de 76 años sin ropa durante su primera noche.

Y es que, cuando finalizó el programa, Karina se dirigió a su habitación para irse a dormir. Sin embargo, justo en el momento en el que la cantante se disponía abrir la maleta para sacar su pijama se dio cuenta de que se había olvidado de la contraseña.

En un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, extraído del directo del reality, se puede ver a Karina en la habitación acompañada del cantante Luitingo, quien acudió a su rescate después de que, por más que lo intentara, no lograse abrirla.

"Como no le demos un castañazo...", le propone el exparticipante de Got talent, a lo que Karina, no muy convencida, se niega en rotundo: "No, que si no luego cómo la cierro...". Tras varios intentos, el cantante concluye: "Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que no nos van a ayudar a abrir esto. Te tienen que dar la contraseña".

En este sentido, la solución que le da a Karina es acudir al Confesionario para pedir al Súper que se pusiera en contacto con Rocío, la hija pequeña de la eurovisiva, quien es, además, la propietaria de la maleta. Sin embargo, a esas horas de la madrugada, tan solo pudo recibir algo de ropa y esperar hasta al día siguiente.