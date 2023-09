La UE ya estudia si reconoce el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales

España está pendiente de una investidura, y la UE pendiente de España. Ahora mismo el país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, pero el hecho de tener un Gobierno en funciones ata en parte las dinámicas previstas en Bruselas y al mismo tiempo obliga a Pedro Sánchez a moverse para repetir en Moncloa. De hecho, una de sus promesas para comprometer el apoyo de los independentistas es el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión. Los 27 debatirán ya el asunto desde este martes... pero la propuesta no está cerca de prosperar pese a que en el Ejecutivo aseguran que el ambiente es "constructivo".

De momento, el primer veto ya ha llegado, y no por parte de Francia o Italia, que tienen escenarios lingüísticos parecidos al español: es Suecia quien ha mostrado sus dudas sobre la norma. El Gobierno sueco, dijo la ministra de Asuntos Europeos, Jessika Roswall está "indeciso" y Estocolmo quiere examinar "más a fondo" cuáles son las consecuencias "legales y financieras de la propuesta", que requiere unanimidad en el Consejo. O votan todos los Estados miembros a favor, o no hay opción. "Hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE", recalcan desde el Ejecutivo que lidera el conservador Ulf Kristersson.

Al veto sueco se le añadió el viernes el de la vecina Finlandia. Mediante un comunicado el Ejecutivo finlandés trasladó sus reservas sobre la petición de España. "Hay 24 lenguas oficiales en la UE. Aumentar el número de lenguas oficiales y de trabajo incrementaría la carga financiera y administrativa. Probablemente, también ralentizaría la toma de decisiones en la UE y retrasaría la entrada en vigor de regulaciones", señala el texto. Además, otros cuatro Estados miembros han trasladado sus dudas de forma privada, según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia EFE.

El Gobierno en funciones, de momento, no quiere hacer demasiados cálculos, ni en términos de votos, ni tampoco en cuanto a los costes que podría suponer la oficialidad de las tres lenguas. El debate todavía está en los primeros pasos, pero ya se va encontrando obstáculos... con lo que eso representa para la hipotética investidura de Sánchez.

Para limar asperezas España se ha ofrecido a sufragar todos los costes derivados de la implantación de la cooficialidad. Sin embargo, no parece que el ofrecimiento vaya a ser suficiente para resolver la situación por la vía rápida, como le gustaría al Gobierno español. Las implicaciones técnicas, o las reacciones que la cooficialidad podría despertar en otros países con lenguas regionales no reconocidas, despiertan recelos.

La alternativa: lengua de trabajo

El asunto de las lenguas tiene otra vía dentro del Parlamento Europeo, pues ya en 2022 el Gobierno envió una carta para que estas tres lenguas fueran de uso —aunque no oficiales— en la Eurocámara. Esta segunda fórmula es la que PSOE y Sumar han impulsado en el Congreso para que, a partir del martes, los diputados españoles puedan intervenir ya en catalán, gallego o euskera, pero también en asturiano, aragonés o aranés.

La utilización de las tres lenguas cooficiales de España como lenguas de trabajo de la UE fue discutido el pasado lunes por la Mesa del legislativo comunitario, aunque la decisión quedó pospuesta a la espera de lo que resuelva el Consejo de la UE este martes. Eso sí, si el tema se lleva a escala de los 27 y sale adelante, el Parlamento tendría que aplicarlas sin ningún giro más. El último precedente es el gaélico, que dio ese primer paso en la Eurocámara para luego convertirse en idioma oficial de la UE, que cuenta con 24.

"No debería haber grandes escollos, y se está trabajando en dos esferas; a nivel del Consejo y a nivel del Parlamento Europeo, en este último caso desde hace meses además", recuerdan fuentes consultadas por 20minutos que prefieren esperar a ver cómo se desarrolla el debate entre los Estados miembros. La vertiente de la Eurocámara ya se exploró en 2005 durante el Ejecutivo de Zapatero con una petición parecida para la firma de convenios. Entonces no hubo acuerdo, pero sí se logró que las instituciones pudieran dirigirse a los ciudadanos en gallego, catalán y euskera, gracias entonces al voto de calidad de Josep Borrell, que era el presidente del Parlamento Europeo.

División entre los eurodiputados españoles

El uso de las lenguas cooficiales españolas en la UE también genera división entre los eurodiputados españoles de las diferentes familias parlamentarias comunitarias. "Vamos a pedir antes de final de año que la Mesa tome una decisión", señaló Ernest Urtasun, europarlamentario en el grupo Los Verdes y portavoz de Sumar, en un encuentro con periodistas celebrado la semana pasada. En la misma línea se pronunció Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de los socialistas europeos y número dos en la lista del PSOE en las pasadas elecciones europeas. "Dedico mi tiempo, esfuerzo y energía a que [el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE] sea una realidad", apuntó. "Creo que debería ser factible. Y si no lo es, vamos a seguir empujando para que lo sea", defendió, por su parte, María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos y miembro del grupo La Izquierda.

En el otro lado del espectro político, la visión es la contraria. La vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, criticó que el Gobierno español esté trasladando un problema nacional a Europa. "Aquí estamos para solucionar problemas reales de la gente. Se pretende elevar un problema personal de Sánchez y cumplir con uno de los requisitos que le pide el fugado Puigdemont", apostilló Montserrat. "Quien ha cambiado de criterio ha sido Sánchez y no el PP", agregó, refiriéndose al voto en contra de los socialistas en 2021 a una iniciativa similar a la que ahora impulsan.

Finalmente, fuentes de Vox en la Eurocámara rechazan por completo la iniciativa y deslizan que es una opinión compartida por su grupo parlamentario (ECR), en el que se encuentran representados los partidos que gobiernan en Italia (Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni) y Polonia (Ley y Justicia, de Mateusz Morawiecki).