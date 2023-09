Las habilidades que tienen cada uno de los signos del horóscopo: ¿qué se le da bien a cada uno?

Esta semana queremos ver que es lo que mejor realiza cada signo del zodiaco, aquello en lo que no les gana nadie, cuál sería su verdadera especialidad, aquello en los que son el número 1 de forma indiscutible. Cada signo del horóscopo tiene algo que se le da mejor, o mucho mejor, que a los demás.

Eso es lo que descubriremos en este trabajo, cuál sería la mayor virtud de cada uno de los doce signos del zodiaco, y llama la atención que ninguna es igual que la otra, serían doce grandes cualidades que se corresponderán con cada uno de los doce signos del horóscopo.

ARIES

A este signo de fuego y gobernado por Marte, se le representa por un carnero de poderosa cornamenta, abriendo el camino al frente de la manada, y ahí estaría, precisamente, su mayor virtud: Cuando da lo mejor de sí es el primero a la hora de afrontar el peligro o adentrarse en lo desconocido, también a la hora de tomar la iniciativa y poner en marcha cualquier proyecto o trabajo. En una palabra, los Aries son los primeros en acudir al riesgo, los que corren mayor peligro y están en la mayor desprotección. Aries es el gran pionero del zodiaco.

TAURO

Su mayor virtud no estaría en iniciar, sino en consolidar y terminar aquello que ya estaba iniciado. Su especialidad no es el ataque, sino la defensa, es ideal para defender y conservar lo que se ha conseguido. Es un gran acumulador de cosas que le importan, especialmente dinero y bienes materiales, pero también otras cosas que son muy importantes para su vida. Tauro lucha por sus objetivos durante muchos años y poniendo todo su esfuerzo, pero una vez que las consigue ya no las dejará escapar, las consolidará y aumentará.

GÉMINIS

Este signo aéreo y gobernado por Mercurio es, por encima de todo, el intelectual del zodiaco, el rey de las relaciones y comunicaciones, gobierna la palabra tanto oral como escrita, el pensamiento y cualidades de origen racional, tales como listeza, habilidad o astucia, el estudio y aprendizaje. Asimismo, Géminis es un signo de actividad y movilidad, tanto mental como física, también está relacionado con los viajes cortos y frecuentes, sociable y extravertido, el mejor a la hora de establecer contactos y relaciones de todo tipo.

CÁNCER

Signo de agua, regido por la Luna, aquí nos encontramos en el reino de las emociones y sentimientos, los sueños, la imaginación y el inconsciente. Más que ningún otro se relaciona con el hogar y la vida íntima, la familia y especialmente la madre, así como las figuras femeninas en general. También la maternidad, por eso a este signo se le dará mejor que a nadie el proteger, cuidar y nutrir. Vive hacia adentro y da una gran importancia al pasado y los recuerdos, el mundo inconsciente. Cáncer es el signo más sensible del zodiaco.

LEO

Este signo de fuego y regido por el Sol, es el auténtico rey del zodiaco, o se siente como tal, y a su alrededor gravitan las personas que le rodean. Estos nativos han nacido para imponer su voluntad sobre sus semejantes y realizarse plenamente, vivir la vida tal como lo desean y hacer aquello que más les gusta. Poseen una gran creatividad y están destinados a brillar y sobresalir, recibir toda clase de reconocimientos y medallas, e incluso en muchos casos alcanzar la fama. Los Leo han nacido para mandar y dirigir a aquellos que le rodean.

VIRGO

Este signo mercurial sería, por encima de todo, el rey del trabajo y las responsabilidades, lleva grabado en sus venas el sentido del deber, las obligaciones y el sacrificio. Se siente atrapado por la realidad y las cosas concretas, agobiado por las pequeñas cosas y los detalles, a los que concede la máxima importancia. Viene a esta vida a trabajar y cumplir con un deber, y tan solo es realmente feliz cuando por fin lo logra. Los nativos Virgo se toman todo muy en serio y tienen un gran sentido de la devoción, el servicio y la entrega. Éxito por el trabajo.

LIBRA

Gobernado por Venus, este es el signo que rige las uniones y asociaciones, la concordia y el entendimiento, la negociación y el diálogo. Todas estas cosas conducen a lograr la armonía y la paz. Tiene mayor habilidad que nadie para conseguir alcanzar el acuerdo y el compromiso. Se adapta mejor que nadie a la persona o la situación que tienen enfrente. Búsqueda de la justicia y la paz, quiere situarse en el camino del centro para así poder contentar a todos, la diplomacia sería la mayor virtud de los Libra, también el saber caer bien a todos.

ESCORPIO

Este signo gobernado por Plutón, antiguo dios de los infiernos, es el que desencadena todas las grandes crisis, la muerte, el final de las cosas, las transformaciones y metamorfosis más profundas, las crisis más radicales y trascendentales. También Escorpio rige la atracción por lo oculto y lo prohibido, la muerte y el más allá, el ocultismo, la alquimia o brujería, lo paranormal. Lo que atemoriza a la mayoría atrae a los nativos de este signo y se esfuerzan en investigarlo en profundidad. Los procesos destructivos y regeneradores.

SAGITARIO

Bajo la regencia de Júpiter, Sagitario es el signo más expansivo en lo físico y espiritual, el que gobierna los más largos viajes al extranjero, tomar contacto con otras culturas, personas y mentalidades muy distintas. También Sagitario gobierna la sabiduría y la espiritualidad, así como los estudios superiores, humanidades, filosofía, religiones. Una personalidad muy extravertida y abierta al mundo, que se adapta a las nuevas ideas e igualmente a las nuevas personas y se apoya en una visión positiva, optimista y esperanzada de la vida.

CAPRICORNIO

Aquí estaríamos en el reino de Saturno y por ello Capricornio gobierna el destino o karma, la profesión y la trayectoria de la vida. Pero también la ambición y la voluntad de elevarse a lo más alto, a la cima de la montaña, el poder político o económico, luchar por escalar poco a poco, sin importar cuanto tiempo, esfuerzo o sacrificio pueda costar. Elevarse a posiciones de mando y cargar sobre sí terribles responsabilidades. Ascensos y reconocimientos debidos a los méritos y no a la suerte. Posee una gran dureza y disciplina.

ACUARIO

Acuario, signo de la naturaleza de Urano, mira hacia el futuro y gobierna los avances y la renovación, los nuevos tiempos, nuevos caminos y nuevas ideas. Rige sobre los precursores y los profetas, los que se adelantan a su tiempo, reformadores y revolucionarios, ideas vanguardistas. También inspiración, intuición y creatividad, todo lo que ayude a adelantarse al futuro, así como los videntes, astrólogos y todas las técnicas orientadas al estudio del futuro. Finalmente, rige a inventores y descubridores en cualquier ámbito de la vida.

PISCIS

Gobernado por Neptuno, Piscis es el más espiritual del zodiaco, rige a los idealistas, sacerdotes y místicos, todos los que luchan y se sacrifican por construir un mundo mejor o dar todo por sus semejantes. Sufrir o complicarse la vida por ayudar a otros, renunciar a placeres y otras cosas buenas para ayudar a otras personas en lugares remotos donde reina el sufrimiento y la miseria. Jesucristo estuvo muy marcado por este signo y toda su doctrina sería un verdadero programa de vida para Piscis. Son los grandes benefactores.