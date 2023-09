Aviso de la Seguridad Social: si recibes este mensaje sobre la devolución de la Renta se trata de una estafa

El departamento de Atención a la Ciudadanía de la Seguridad Social ha lanzado un aviso a la ciudadanía a través de sus redes sociales oficiales para alertar de una estafa para robar dinero.

Concretamente, los estafadores envían un mensaje a la víctima potencial, haciéndose pasar por la Agencia Tributaria para informar de la devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2022.

"Se le ha ordenado el pago de 411,00 @ de su devolución del IRPF de la Renta 2022". Así es el mensaje fraudulento que, a continuación, incorpora un enlace para "más información".

Cómo detectar estos mensajes fraudulentos

En este sentido, el organismo público recomienda a los contribuyentes no hacer clic en este tipo de mensajes si son sospechosos de ser fraudulentos o si no estábamos esperando algo de este tipo. El único objetivo de los ciberdelicuentes es obtener información personal nuestra para cometer actos ilícitos.

Ante cualquier duda, indican, siempre es mejor llamar o escribir a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria. Uno de los signos de alarma para saber que se trata de un fraude es que haya faltas de ortografía o falta de coherencia en el mensaje. Asimismo, el emisor suele ser desconocido.

Se recomienda no contestar a ninguno de estos mensajes y, desde luego, no abrirlos, ni descargar ningún archivo externo. Además, la Agencia Tributaria no solicita por mensajes de texto información personal u económica.