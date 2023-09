Ana Obregón le confiesa a Joaquín que Alessandro Lecquio aún no conoce a su nieta: "Entiendo que tiene su familia"

Ana Obregón puso a prueba a Joaquín, el novato concediéndole una entrevista al futbolista para poner a prueba sus dotes comunicativas. En ella hablaron largo y tendido, sobre todo de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón.

"Lecquio te ha ayudado en todo momento", decía Joaquín a su invitada. "Sí. Él ha estado, pero no conoce a su nieta", sentenciaba la actriz. "Él lleva el duelo de una forma y yo de otra. Entiendo que tiene otra familia, pero nosotros también lo somos", continuó.

La protagonista de Ana y los siete confesó que le había mandado fotos de Ana Sandra a Alessandro, comparando el parecido de sus pies. "Me dijo que los pies sí, pero el pelo no y yo le dije que tenía cuatro pelos", contó entre risas.

Tras esto, el Novato le preguntó sobre el tema de la gestación subrogada. "No me he enterado de nada en Miami, pero creo que aquí se ha liado parda por eso", respondió Ana. "A ti te resbala", recogía el futbolista, disculpándose por la palabra.

"Tienes el amor de madre y el amor de abuela", le dedicaba cariñosamente el entrevistador. "Me han robado el derecho de dar cariño a mi hijo y ella -Ana Sandra- lo podrá recibir", concluía Obregón.