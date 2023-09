Carlos, en 'First Dates': "Me he acostado con 3.722 mujeres, pero todas con amor"

Carlos acudió este jueves a First Dates en busca del amor, pero con un gran historial amoroso a sus espaldas: "He sido un poquito ligón y seductor. He estado con 3.722 mujeres, pero todas con amor", reconoció.

El valenciano le contó a Laura Boado que en su juventud había sido músico: "Fui batería con El Fary, Carmen Sevilla, Cordón 4, Rumba Tres...", recordó.

"No tengo muchas preferencias con mi cita, con que respire, me sobra, ni facha ni tengo nada para ser selectivo. Me gustaría enamorarme de su sonrisa", reconoció.

Su cita fue Adelina: "Me gusta provocar y que los hombres se giren cuando me ven por la calle. Ligo mucho, pero suelo tener relaciones largas que terminan saliendo mal y que me fastidian la vida un poco".

Adelina y Carlos, en ‘First Dates’. MEDIASET

Al verla, Carlos reconoció que le había gustado la comensal, pero ella admitió que no pudo fijarse mucho en él porque no terminaba de entenderle cuando hablaba.

Durante la cena se fueron conociendo un poco más, pero sin lograr puntos en común que les convencieran en comenzar una vida en común fuera del restaurante de Cuatro.

Y así fue, al final, mientras que Carlos sí que quiso tener una segunda cita con Adelina porque "es muy simpática", ella, en cambio, prefirió no volver a verle.