Joaquín, en 'El Hormiguero': "Ana Obregón me enseñó a interpretar un orgasmo, fue brutal"

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de un gran amigo del programa como es Joaquín Sánchez. El exjugador del Betis visitó este jueves a Pablo Motos para hablarle de la nueva temporada de Joaquín, el novato.

En ella, el sevillano entrevistará a Ana Obregón, Sonsoles Ónega, Manuel Carrasco... "Ana me enseñó ser actor, a ella le pusieron una peluca negra que me recordaba a la niña de la curva. También me enseñó a interpretar un orgasmo, fue brutal", reconoció el exdeportista.

"Con Manuel cantamos como las Spice Girls y él se puso una peluca que parecía El Cigala", recordó entre risas. "Con Sonsoles utilicé un consejo que me diste, escuchar y no hacer la pregunta del guion".

Joaquín también le contó al presentador el nuevo deporte al que se ha aficionado tras su retirada del fútbol: "He jugado más estos días al pádel y mi nivel es peor que el del tenis porque para hacer un punto, te tienes que dejar la vida".

Eso sí, desveló que sigue cuidándose mucho: "Los hábitos de alimentación siguen siendo los mismos, pero otras de las cosas que he notado ahora es que me duele todo. Me duelen cosas que no sabía que tenía", admitió entre risas el invitado.