Tu horóscopo diario: viernes 15 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 15 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te espera un excelente día, tanto en los asuntos materiales y de trabajo como también en el terreno personal. Con mayor o menor lucha esta semana será muy positiva para ti o prepararás el camino para obtener un gran triunfo o hacer realidad una gran ilusión algo más adelante. Importantes alegrías en la vida íntima.

Tauro

El Sol y la Luna te enviarán sus mejores energías y te serán de gran ayuda para que puedas tener un día de realizaciones en el trabajo y al mismo tiempo de alegría o felicidad en la vida íntima. Tras unos días de nerviosismo e impaciencia la semana va a terminar de modo bastante más favorable, fecundo y placentero para ti.

Géminis

Tienes una bien ganada fama de ser muy inestable y dispersarte, sin embargo, cuando te obstinas en tratar de conseguir algún objetivo puedes llegar a descargar todas tus energías en ello, aunque en realidad no merezca la pena. Algo bastante parecido te sucederá hoy, y no será un mal día, pero actuarás de un modo ilógico.

Cáncer

Hoy se va a producir una Luna nueva y eso afectará a tu estado anímico provocándote estados emocionales negativos o cierta tristeza carente de sentido. Por lo demás, para los asuntos materiales y laborales va a ser un buen día, aunque te asaltara la sensación de que te están observando o te están juzgando. No es cierto.

Leo

La semana se cerrará con una victoria o un objetivo conseguido en relación con tu trabajo o tu situación financiera, o habrás dejado preparada esa victoria para los próximos días. Atraviesas un momento astrológico muy positivo y además también te ayuda mucho a ello tu natural tendencia a la suerte. Muy pronto lo verás.

Virgo

Hoy el Sol y la Luna juntarán sus energías en este signo y eso hará que en muchos momentos no puedas evitar estar algo más nervioso o crispado de lo habitual, dando a las cosas más importancia de la que tienen. Sin embargo, no va a ser un mal día y tus esfuerzos darán el fruto deseado. Riesgo de conflicto con algún amigo.

Libra

Hoy te espera un día de suerte y realizaciones, en parte gracias a los esfuerzos y sacrificios que has ido realizando en los días anteriores y a todas las cosas buenas que has ido sembrando gracias a tu gran habilidad y diplomacia. La suerte está contigo, pero hoy no lo vieras con claridad sí que podrás hacerlo algo más adelante.

Escorpio

El Sol y la Luna van a unir sus energías de un modo favorable para ti y va a hacer que tengas un día especialmente batallador y una gran determinación para conseguir llevar a la realidad tus sueños, en gran parte porque tu corazón te dice que este es el momento, que ahora la felicidad está a tu alcance y no se te puede escapar.

Sagitario

La economía te va a traer hoy una alegría, ya sea en forma la llegada de un dinero, esperado o inesperado, o de muy buenas noticias relacionadas con las finanzas y tus inversiones. Es un buen día para asuntos materiales y por un lado o por otro lo vas a notar. Vas a poder quitarte de encima una agobiante deuda del pasado.

Capricornio

La Luna nueva que se va a producir en el día de hoy afectará a tu estado anímico, siempre tan predispuesto a entregarte a los estados emocionales negativos, aunque por fuera todo te funcione de maravilla, sin embargo, en tu interior no podrás evitar sentirte mal, o preocupado, por otra clase de asuntos algo más personales.

Acuario

Protección o ayuda espiritual, o lo más parecido a ello. Problemas o preocupaciones que se solucionan de un modo realmente providencial, ayudas inesperadas que te sacan de las situaciones más difíciles y con las que tú no contabas en absoluto. Debes confiar en tus posibilidades y apoyarte en tus valores e ideales más íntimos.

Piscis

Vas a recibir ayuda y apoyo del destino en lo que se refiere a tus preocupaciones y necesidades materiales. Se acercan cambios muy favorables para ti y que no esperas en absoluto, que a ti te repercutirán en el ámbito de la economía. Es el momento de que muchas angustias lleguen ya a su fin y la vida te presente una cara mejor.