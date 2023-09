No hay prisa

El fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, aconsejaba: “En tiempos de tribulación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación”.

Lo escribió en sus ‘Ejercicios Espirituales’, texto donde, sin necesidad de ser creyente, se obtienen buenos consejos para afrontar los avatares de la vida cotidiana.

Los concejales de Barcelona en Comú, Jordi Martí y Ada Colau, le exigen a Jaume Collboni abrir negociaciones de forma inmediata. Su intención es incorporar lo antes posible a miembros de su formación al gobierno de la ciudad. La ex alcaldesa incluso ha amenazado con no hablar de los presupuestos municipales si no se cierra un acuerdo de mandato. La diputada, Jessica Albiach, también ha insistido en el tema desde el Parlament.

Hay nervios y prisas en el equipo de los comunes. Algunas decisiones judiciales han puesto en tela de juicio, no solo en materia urbanística, el modus operandi del colauismo. No se puede gestionar lo público obviando las normas.

Las prioridades del actual alcalde, lejos de discursos ideologizados, se han centrado en abordar temas de limpieza, espacio público y seguridad.

Con la política española a la espera de lo que ocurra en las investiduras, o la posibilidad de nuevas elecciones generales, el sentido común aconseja a Collboni no precipitarse. Incluso Xavier Trias se ha tomado su tiempo para verlas venir.

Mientras tanto, y visto el magnífico programa de las fiestas de la Mercè, les animo a disfrutar de ellas sin prisas