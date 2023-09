Julián Montiel asegura que es hijo de Manolo Escobar. Desde mediados de verano, el hombre defiende que su madre tuvo un encuentro con el artista, y está llevando a cabo un proceso legal para demostrarlo.

Este miércoles, Julián habló del caso con el programa Así es la vida, donde contó que, quien había sido su padre toda la vida, le había dejado de hablar cuando él comenzó a investigar.

Este martes, el espacio de Telecinco ha conseguido contrastar sus palabras al hablar con el que, hasta ahora, es el padre biológico de Julián, quien ha negado las palabras de su hijo.

"No estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Si él considera que Manolo Escobar es su padre, plantee un juicio, una querella o que se haga una prueba de paternidad. Pero ellos, porque yo no tengo ninguna duda", ha defendido en su testimonio.

"Yo no tengo que buscar nada ni probar nada. Yo estoy seguro de que es hijo mío. Ahora, si la ley me obliga a hacerme una prueba de paternidad, pues me la tendré que hacer", expone el padre de Julián Montiel.

El hombre continúa defendiendo: "Así como él está levantando los pies a su madre difunta, haciéndola una mujer mala que tuvo relaciones con otro hombre aparte de mí, eso debería hacer reflexionar o debería estar penado".

"Yo no tengo ninguna duda de que es mi hijo. Y en este tema, su madre podría ser lo que fuera, pero en este aspecto su madre era una santa", ha insistido el padre.

Por último, ha expresado: "Es una historia que da pena. No hemos conocido nunca a Manolo Escobar. Desde luego, si se demuestra que es hijo de Manolo Escobar, yo sería el primer sorprendido".