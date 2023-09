Reneé Rapp, de 'La vida sexual de las universitarias': "Me drogaron y estuve desaparecida 7 horas"

La actriz y cantante Reneé Rapp ha hablado por primera vez de una dolorosa experiencia que vivió el pasado año. La ha contado por primera vez en el pódcast de Jay Shetty, On Purpose.

La artista, que este verano publicó su primer disco, Snow Angel, volcó esta "traumática experiencia" en el trabajo musical. Sin embargo, nunca había dado grandes detalles sobre este tema. Y es que el pasado año fue drogada durante una noche de fiesta, y todavía desconoce qué le ocurrió.

"Estaba viviendo en L.A., y quedando con un grupo nuevo de gente muy fiestera", relata en el podcast, admitiendo que su entorno ya le había advertido sobre estas personas. Por aquel entonces la joven atravesaba una ruptura, por lo que se aferró a la "sensación de libertad" que le brindaba hacer planes con sus nuevos amigos.

"Realmente me olvidé de mi buen juicio con la gente que me rodeaba. Estábamos todos por ahí, y era como situación tras situación donde no eran muy de fiar. Y entonces lo siguiente que supe, me desperté boca arriba tirada en un cubículo del baño del bar de un hotel, a las 5 de la mañana, completamente sola", añade en la entrevista.

"Me desperté y estaba tan confusa... tenía sangre en los pantalones, y me sentí tan, en plan, con la guardia baja. Solo encontré dos mensajes como a las 10 de la noche de antes de esta gente. Y habían pasado como siete horas. Eran en plan 'ey suponemos que te has ido, ya nos veremos por ahí'", afirma.

"Aún no tengo ni idea de qué pasó, ni una pista. Pero me drogaron, y estuve desaparecida 7 horas", explica la cantante, que, tras lo ocurrido, decidió no volver a quedar con estas personas.