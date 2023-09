La dimisión de Luis Rubiales y los cambios en la Real Federación de Fútbol continúan siendo analizados por los medios. En el caso de Así es la vida, el programa ha comentado las últimas declaraciones del expresidente sobre su insistencia en que el beso a Jenni Hermoso fue consentido.

En medio del debate, Sandra Barneda ha interrumpido a Makoke para señalarle una mala palabra, pues la colaboradora ha comentado que la experiencia laboral de Rubiales le avalaba, hasta ahora, "como un sinvergüenza".

"Makoke, te quiero corregir: no insultemos a nadie", le ha señalado la presentadora minutos después de su intervención. La malagueña no ha tardado en disculparse y justificar sus palabras. No obstante, Barneda ha proseguido: "Estemos de acuerdo o no, aquí no".

"Está en los juzgados, y podemos estar de acuerdo o no con su discurso, pero tenemos que mantener un poco el decoro y el respeto a cualquier persona, estemos de acuerdo o no", ha lanzado la conductora del programa de Telecinco.