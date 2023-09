Jorge Javier Vázquez revela qué es lo que hará si 'Cuentos chinos' no tiene éxito

Jorge Javier Vázquez volvió a la televisión este lunes tras varios meses alejado por una baja médica, y tal era su necesidad de apartarse de su profesión que incluso se perdió el final de Sálvame y del Deluxe. Por ello, regresó con ganas, pero también nervioso, y así lo hizo ver también en sus confidencias en la revista Lecturas.

El de Badalona se puso al frente este lunes de Cuentos chinos, el nuevo programa del access prime time de Telecinco que se enfrenta directamente con El hormiguero de Pablo Motos. Sin embargo, no pudo imponerse a él en su estreno, pues solo llegó a un 9,4% de share y 1.24 millones de espectadores, frente al 19,1% de Antena 3 y 2.48 millones.

La audiencia del formato de La Fábrica de la Tele ha continuado reduciéndose, pues el martes anotó un 7% y 940.000 espectadores, mientras que el miércoles bajó a un 6,8% y 828.000.

Muchos esperaban que el regreso de uno de los presentadores históricos de Mediaset pudiera marcar la diferencia, pero en televisión nunca se sabe. Y lo cierto es que el propio Jorge Javier estaba expectante por saber cómo iba a ir Cuentos chinos, y así lo dejó ver en su blog en Lecturas.

"Estoy nervioso. Hacía tiempo que trabajar en televisión no me ponía nervioso", confesó este miércoles en la revista, aunque el texto lo escribió el sábado.

"Tengo miedo de enfrentarme al veredicto de la audiencia, pero intento restarle importancia intentando convencerme de que será un trabajo largo", opinó. "A lo mejor no y vamos más o menos bien desde el primer día. O a lo mejor va tan mal que a las dos semanas ya estamos otra vez en nuestras cosas".

Sin saber qué resultado habría, pues escribió el artículo antes del estreno, reflexionó sobre el éxito o el fracaso del programa: "Qué sé yo, igual me cae en segundo Ondas. O me entierran a titulares que certifique la muerte de mi estrella televisiva".

Por último, Jorge Javier Vázquez habló de lo que haría si Cuentos chinos se cancela: "En medio de este estado de inquietud me consuelo pensando que, si para Navidades ya me han quitado el programa, me vuelvo a Buenos Aires. A comer turrón con la caloraca", reflexionó, pues este verano ha pasado sus vacaciones en Argentina.