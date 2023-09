Así es Carla Pulpón, la actriz que está debajo del disfraz de Jing Jing en 'Cuentos Chinos'

Uno de los personajes que más ha sorprendido en el estreno de Cuentos Chinos esta semana ha sido el de la gata leona Jing Jing que, con sus ingeniosos comentarios y su prodigiosa voz cantando, ha provocado la curiosidad de los espectadores por saber quién está debajo del disfraz.

Dentro del traje está la actriz Carla Pulpón, que cuenta con una gran experiencia en obras infantiles de teatro y en programas para niños en televisión.

Jing Jing en 'Cuentos Chinos'. Luis Miguel González

"Soy una persona de más de 30 años, bajita y que me gusta estar todo el rato gastando bromas. Es que mi familia es muy bromista y he vivido toda mi vida así. Me encanta el teatro, actuar, hacer personajes y disfrazarme", explica la actriz.

La actriz Carla Pulpón, que da vida a Jing Jing. ARCHIVO

Un antes y un después en televisión con 'Mapi'

Pulpón había trabajado con anterioridad en televisión en un programa en el Canal Panda: Panda y la Nave de Cartón, que el previo a meterse en el traje de Mapi.

Mapi y Jandro, en 'Mapi'. RTVE

Se pasó todo el verano de 2022 dentro del personaje del concurso de La 1 junto a Jandro, recibiendo a famosos en el programa, que concursaban por un premio que donaban a la ONG que eligieran.

"La mochila pesaba mucho, unos siete kilos, y la cabeza otros dos kilos y medio. Tenía que estar muy concentrada cuando me lo ponían, pero cuando la llevaba un rato, ni me daba cuenta porque me metía en el papel", recuerda Pulpón.

Mapi, en 'Mapi'. RTVE

Que señala: "Al principio me costó acostumbrarme porque estaba en un cuerpo que no era el mío, bastante limitada de movimientos y, como yo soy una persona que se expresa mucho con el cuerpo, al principio me costó adaptarme".

Eso sí, la madrileña destaca que, aunque no se imaginaba que su debut en la televisión nacional iba a ser dentro de un muñeco, "nunca he hecho de persona ‘normal’. He hecho de galleta, de cabra…".

Carla Pulpón. RTVE

Un éxito entre los niños

Cada Navidad, Carla Pulpón se convierte en Cometa, la protagonista de la obra Cometa soy yo, donde los más pequeños de la casa la idolatran, disfrutando de cada actuación.

"Estoy deseando subirme al escenario y, como cada vez que hago a Cometa, pintarme un diente de negro", afirma la actriz, pendiente de conocer el lugar donde montarán la carpa este año para volver al planeta de Cometa y que se llene de niños.