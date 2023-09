Abascal critica la "desorientación" del PP ante el independentismo: "Solo Vox se atreve a poner el cascabel al gato"

Vox ve "desorientación" en el PP ante el independentismo. La formación de Santiago Abascal ha pedido a Génova que aclare en qué consistirá el "gran acto" que los populares han anunciado para el próximo domingo 24 de septiembre en contra de la amnistía. La tercera fuerza política ha aplaudido que se movilice a la ciudadanía, pero ha afeado la ambigüedad de la convocatoria y la falta de rotundidad del PP contra el independentismo. "Solo Vox se atreve a poner el cascabel al gato", ha sentenciado Abascal.

El líder de Vox ha confirmado que su partido no ha sido invitado al acto que el PP anunció este miércoles en contra de la amnistía, una convocatoria sobre la que, según Abascal, los propios populares están confusos. "Ellos mismos parece que tienen un poco de lío. Realmente no sabemos nada. No sabemos si somos invitados, si es un acto de partido... esperamos saberlo en las próximas horas", ha expresado desde Murcia, hasta donde se ha desplazado para asistir a la toma de posesión del líder regional de Vox, José Ángel Antelo, como vicepresidente autonómico.

En Vox celebran el llamamiento del PP a la ciudadanía, pero afean que proceda del mismo partido que ha posibilitado que PNV y Junts cuenten con grupo propio en el Senado. "No cabe llamar a la movilización y al mismo tiempo financiar su plan de destrucción nacional", ha sentenciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en referencia a la asignación presupuestaria que le corresponde a los grupos parlamentarios.

La diputada también ha hecho memoria y ha afeado a los populares algunas de sus declaraciones de los últimos meses. "Tenemos a Esteban González Pons diciendo que Junts es un partido perfectamente democrático, a Borja Sémper prometiendo un cordón sanitario contra Vox, a Cuca Gamarra diciendo hace unas semanas que se sentía más próxima al PSOE que a Vox, a Juanma Moreno avalando el ataque a la unidad nacional que perpetraba Urkullu con sus declaraciones y diciendo que Vox da más miedo que ERC o EH Bildu...", ha enumerado.

La portavoz también ha incluido en la lista a la presidenta extremeña María Guardiola, que, pese a gobernar en coalición con Vox este mismo jueves ha afirmado que su relación con el partido de Abascal es "prácticamente nula o inexistente". "Tendrá que rectificar. De lo contrario, va a tener un Gobierno débil o puede que directamente no tenga Gobierno", ha advertido.

Por el contrario, Millán ha aplaudido las palabras del expresidente José María Aznar en favor de la movilización ciudadana contra la amnistía. "Nos alegramos de que cada vez sean más los que llaman a esa movilización en las calles, pero también denunciamos que haya otra parte del PP que no entienda qué es lo que está en juego y prefiera hablar con Junts a sentarse con Vox", ha criticado, añadiendo que esa dualidad da una imagen de "desunión". "Vemos desorientación en una parte del PP", ha añadido Abascal en la misma línea.

Ante esa falta de rotundidad contra el independentismo que Vox afea al PP, Millán se ha preguntado qué PP es el que está organizando el acto del próximo domingo. "No se puede convocar una manifestación contra aquellos a los que luego por otro lado se beneficia facilitando la formación de grupos propios en el Senado", ha insistido la portavoz parlamentaria, que ha señalado incoherencias entre las filas populares. "Existen partidos que son coherentes y existen otros que no lo son", ha sentenciado. En esa misma línea, Abascal ha remarcado que "solo Vox se atreve a poner el cascabel al gato y a decir qué es lo que hay que hacer".

En todo caso, en Vox aplauden el llamamiento a la movilización en contra de la amnistía. La formación ya ha confirmado que acudirá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para el 8 de octubre. "A nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona frente al intento de amnistía y autodeterminación que destruye la Constitución y la igualdad de los españoles", ha recalcado Abascal. "Nosotros no tenemos miedo a la foto de Colón, no tenemos ningún complejo, ni miramos quién convoca. Lo que está en riesgo es la unidad de España", ha reivindicado Millán.