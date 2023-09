Nicolás G. Casares: "Vamos unidos a proteger más a los ciudadanos y proponer soluciones de emergencia en el mercado eléctrico"

El Parlamento Europeo ha confirmado este jueves su mandato para negociar con los gobiernos de la UE -reunidos en el Consejo- la reforma del mercado de la electricidad. A pesar de un 'desafío' en el último momento, en el que 186 eurodiputados pidieron reabrir la cuestión para presentar enmiendas -frente a 366 que la respaldaron y 18 abstenciones-, el ponente de este dossier, el socialista español Nicolás González Casares, celebra que esta iniciativa no prosperara, algo que habría puesto en riesgo consensos como el de que se prohíban los cortes de luz, aunque también habría dado la posibilidad -en concreto, a él mismo- de volver a intentar que el sistema que en la UE determina el precio de luz esté más regulado.

En todo caso, afirma que el resultado es una Eurocámara "reforzada" para negociar con el Consejo, al que pide fijar cuanto antes su posición para entablar "ya" las negociaciones definitivas.

¿Confía en que los gobiernos mantengan las aportaciones más sociales, como la prohibición de cortar la luz o el mandato para que la Comisión Europea cree una “válvula de alivio” en el caso de nuevas crisis de precios?Yo no sé qué va a tratar de cambiar el Consejo o no, lo que sí sé es que la postura del Parlamento Europeo está muy clara y queremos ponernos a negociar cuanto antes y que esto sea una realidad antes del final de la legislatura y, si es posible, antes de final de año. No puedo hacer futuribles de en qué cosas vamos a tener más oposición o no, desde luego hay un problema clave que es el apoyo nuclear y los contratos por diferencia y este es el gran escollo.