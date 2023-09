La T-Mobilitat estrenará antes de que acabe el año las nuevas tarjetas de cartón recargables

La T-Mobilitat sigue introduciendo cambios en su sistema. Este jueves, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona ha anunciado que a finales de año se pondrá en marcha una T-Mobilitat en formato cartón para varios títulos integrados: la T-usual, la T-casual, la T-familiar y la T-grup.

Con esta novedad, las tarjetas de cartón que conocemos hasta ahora desaparecerán y serán sustituidas por las nuevas, que a diferencia de las antiguas, no tendrán banda magnética y serán recargables. Su coste será de cincuenta céntimos y se tendrán que abonar la primera vez que se adquiera el título.

Hábitos que tendrán que adquirir las personas usuarias de la T-Mobilitat. ATM

Las nuevas tarjetas se pondrán a la venta a partir de este otoño. A diferencia de la T-Mobilitat de plástico, este nuevo formato no pedirá a los usuarios que se identifiquen con su DNI o pasaporte para obtenerlo, por lo que no estarán vinculados a ningún tipo de datos externos.

El motivo es facilitar el uso a la ciudadanía acostumbrada a viajar con billetes de cartón y a los usuarios esporádicos que no conocen el sistema de T-Mobilitat, no están dados de alta o no conocen la APP. "El objetivo es que la gente pueda viajar”, ha dicho el director general del ATM, Pere Torres.

Comparativa entre las diferentes tarjetas de TMB. ATM

Pero este no será el caso de la T-Usual. Para adquirir este título sí será necesario el DNI o el pasaporte en el momento de la compra y el diseño de la tarjeta será uno específico ya que, es un billete personal e intransferible. Por eso, la T-Usual no se podrá recargar con otro tipo de títulos.

Las personas usuarias podrán seguir viajando con las tarjetas de cartón antiguas hasta que estas se agoten o hasta su caducidad el próximo 15 de enero dado que las máquinas de validación seguirán admitiendo este tipo de billetes.