Así fue la cita de 'First Dates' del 'monje vidente', en busca y captura por ser el presunto líder de una red de menores

El llamado 'monje vidente' está en busca y captura por ser el presunto líder de una red de menores que extorsionaba a famosos de la alta sociedad valenciana, entre los que se encuentran el peluquero Tono Sanmartín y el modisto Francis Montesinos. La Fiscalía de Menores de Valencia está investigando el caso contra este médium, que apareció en un programa de First Dates.

La Guardia Civil señala a este valenciano de 50 años como presunto cabecilla de la trama, en la que una red de menores les pedía dinero a las celebrities bajo amenaza de presentar denuncias contra ellos por haber mantenido relaciones sexuales. Además, según el diario Levante, las autoridades indican que el cabecilla captaba a los menores "moviéndose en su entorno y ganándose su confianza".

Para una parte del público, este hombre es conocido por su participación en First Dates, donde acudió a intentar encontrar el amor. Fue en abril de 2022 cuando el 'monje vidente' entró al plató y conoció a Carlos Sobera.

"Yo soy vidente, médium, hipnólogo, hago hipnosis, y soy brujo, hago magia negra. Yo invoco muertos, algunos me piden que invoque algún espíritu famoso como Lola Flores o Franco, y yo lo invoco", explicó al presentador tras su llegada al programa, en el que no dijo su nombre, sino que se presentó como 'monje vidente'.

"He tenido amores, pero todavía no ha llegado mi media naranja. Espero que hoy sí", aseguró el invitado y, después, dijo que buscaba "una mujer inteligente, culta y que crea en la magia negra". Su cita fue Kova, una mujer asexual, algo que a él le echó para atrás, pues se considera "muy activo sexualmente".

"Yo pensaba que me iba a echar un polvo y me voy a quedar con ganas", dijo a cámara. "Yo hago el salto del tigre, el del avestruz, el del mono. Yo me lo como todo, para mí una mujer desnuda es un manjar".

"Yo ahora mismo hago así", le dijo a Kova y chasqueó los dedos. "Te veo desnuda. Tienes un cuerpo precioso", continuó diciéndole. Sin embargo, más allá del tema sexual, 'monje vidente' le explicó el tema de sus poderes. "Veo muertos y no es fácil vivir conmigo", le contó. "Me mataron en Francia por brujo, cuando voy a Paris lo noto, en la plaza, me mareo, el estómago".