La AEMET prevé un otoño "muy cálido" y lluvioso tras un verano que afianzó la senda hacia olas de calor de "tórridas" a "infernales"

Después del tercer verano con temperaturas más altas desde 1961 llega un otoño "muy cálido" y que se espera lluvioso que en este caso podría poner punto y final a la sequía de larga duración que padece España. Esta es la previsión que hace la Agencia Española de Meteorología (AEMET) sobre los próximos tres meses, que seguirán a unos meses estivales que afianzaron la tendencia del calentamiento no solo de la atmósfera, también del mar, y que marcaron hasta cuatro olas de calor y noches no sólo "tórridas", también "infernales" en las que la temperatura no bajó de los 30 grados.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, han hecho este jueves balance climático del verano pasado, que fue el tercero más caluroso pero no alcanzó las cotas de 2022, y también se han referido a lo que puede esperarse para los próximos tres meses.

Según ha explicado Del Campo, los modelos muestran un otoño "muy cálido" -más que "cálido" y menos que "extremadamente cálido", categorías con las que trabaja la AEMET- y también "lluvioso", ha añadido sobre un extremo que en estos momentos es más difícil de predecir.

La lluvia, ha dicho, es "un parámetro mas escurridizo pero los modelos de predicción dicen que hay una probabilidad mayor de que sea un otoño lluvioso, con lluvias por encima de lo normal y sobre todo en el noroeste de la Península".

En este sentido, ha confiado en que las precipitaciones puedan contribuir a acabar con la sequía. "Si no son torrenciales y muy intensas, serían buenas para atajar la sequía de larga duración", ha afirmado.

Lluvias pero no DANA esta semana

En el más corto plazo, el portavoz de la AEMET ha descartado que los pronósticos de lluvias -intensas en algunos puntos, sobre todo en el Mediterráneo- que se esperan para los próximos días reproduzcan la DANA de finales de agosto.

"Tenemos la formación de una borrasca en el Atlántico que este vienes va a dejar lluvias abundantes en buena parte de la Península y ojo al Mediterráneo, porque hay peligro importante de lluvias fuertes o muy fuertes", ha advertido Del Campo, que también ha advertido de lluvias en el oeste durante el fin de semana pero no espera "lluvias tan torrenciales como la DANA de hace dos semanas".

Calentamiento, la "pura realidad"

Todos estos pronósticos y predicciones sobre lo que ocurrirá en otoño o en los próximos días se basan en modelos y son distintos a la "observación" de lo sucedido" el pasado verano, cuando el cambio climático siguió dejándose notar con días y noches muy calurosos, en tierra y en el mar. Es "la pura realidad", ha dicho Ribera, que ha defendido el trabajo de los "fantásticos profesionales de la AEMET" y la contundencia de "los datos observados", como los que ha registrado la NASA sobre la evolución de la temperatura en España desde 1900, que el Ministerio de Transición Ecológica ha resumido en un vídeo.

Evolución de la temperatura en España desde 1900.

Estos dicen que el verano pasado confirmó la tendencia de que vamos hacia temperaturas cada vez más elevadas, olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas, con noches que ya han pasado de la categoría de "tórridas" a una nominación que "infernales", que Del Campo ha reconocido que todavía es provisional antes de que la AEMET le dé un término más adecuado.

