Eva González reaparece y aclara cómo es su actual relación con Cayetano Rivera tras su separación

La Voz vuelve a resonar en Antena 3 con mucho más talento. La cadena estrena el este vierne,s 15 de septiembre, la nueva edición de adultos del talent show de más éxito internacional. La Voz arranca con importantes novedades en su mecánica que hará la batalla entre los coaches mucho más emocionante.

Con Luis Fonsi, Malú, Pablo López y Antonio Orozco, el programa se presenta con una gran batalla entre los artistas por conseguir la mejor voz.

En su cita ante los medios, Eva González, que hará una de más de maestra de ceremonias en esta nueva edición, reapareció tras un verano en el que ha disfrutado de unas tranquilas vacaciones en la costa gaditana repartiendo a la perfección su tiempo entre su hijo Cayetano y su grupo de amigos, el primer que pasa después de que se conociera su separación de Cayetano Rivera, padre de su hijo.

Así, la sevillana ha ofrecido una entrevista a Chance donde habla de la parte más privada de su vida. El medio le plantea a la presentadora una frase que ella misma acuñó a principios de verano. "En junio dijiste: 'estoy feliz, tranquila y separada'. ¿Aumentamos algún adjetivo? ¿Cambiamos?", le preguntan. "¿Yo he dicho feliz, tranquila y separada? De lo que leas a lo que yo he dicho… Pero bueno, es verdad, es verdad. Creo que no lo he dicho, pero es verdad, así que sí, seguimos igual. Feliz", responde Eva.

Acto después, esperada pregunta sobre Cayetano, del que la presentadora no se había pronunciado todo este tiempo. "¿Qué tal está tu relación con Cayetano?", le plantean. "Muy bien, está todo muy bien", responde la conductora de La Voz.