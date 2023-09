Una pregunta indiscreta de Manuel a Sammy hace fracasar su cita en 'First Dates': "¿Son operadas?"

Luz y su hija Sammy acudieron juntas a First Dates este miércoles en busca del amor. Eso sí, la madre, en cuanto cruzó las puertas del local de Cuatro se lanzó a abrazar a Carlos Sobera: "Eres guapísimo", le dijo.

Carlos Sobera y Luz, en ‘First Dates’. MEDIASET

Mientras que Luz se citó con Pedro, Sammy cenó con Manuel, que ya conocía el programa, ya que acudió a finales de julio en busca de pareja, pero su cita con Blanca Montserrat fracasó.

El italiano, nada más ver a Sammy exclamó: "¡Mamma mía!", feliz por la elección del equipo de First Dates, dando a entender que habían acertado con la elección: "Qué belleza, qué curvas".

Los cuatro pasaron a cenar, donde empezaron a conocerse. Pedro le contó a Luz que sus dos hijos seguían viviendo con él, mientras que ella le contó que su matrimonio se rompió porque su marido tenía mucho vicio con el tabaco.

Manuel y Sammy, en ‘First Dates’. MEDIASET

Sammy y Manuel, por su parte, hablaron de sus profesiones mientras cenaban, pero el comensal se acabó su plato de pasta velozmente: "Para los italianos la mesa es muy importante, es dónde se hace todo, también el amor", afirmó.

"Tus tetas, ¿Están hechas?", le preguntó Manuel a Sammy, que no entendió la pregunta. "¿Son naturales?", quiso saber el italiano. Ella le dijo que sí, pero él desconfió: "Sé mucho de tetas y esas son operadas".

Al final, Luz quiso tener una segunda cita con Pedro: "No quiero a nadie que me amargue la vida", reconoció la colombiana. "Nunca estaría con una persona creyente", argumentó el comensal para no volver a quedar.

Pedro y Luz, en ‘First Dates’ MEDIASET

Su hija Sammy tampoco tuvo suerte con Manuel, al que no quiso volver a ver en una segunda cita: "Tiene 30 años, nunca he estado con un chico tan joven. Además, yo tengo dos hijos y él no quiere tener". Nuevo fiasco del italiano en First Dates.