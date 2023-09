Ana Obregón confiesa el motivo por el que se fue a vivir con Julio Iglesias: "Llamó a mis padres y les dijo que me iba con él"

Ana Obregón, que también estuvo en el debate de Lazos de sangre, además de en El musical de tu vida durante la noche del miércoles, le dedicó unas cariñosas palabras a Julio Iglesias tras la emisión de su documental en TVE.

"Me hace mucha ilusión, es un honor para mí que Julio sea mi amigo del alma", enunció Ana Obregón al comienzo del debate. "Me acogió durante dos años en su casa, en Los Ángeles. Conocí su lado humano, que es lo que no conoce la gente", aseguró la actriz sobre el cantante.

Ana se marchó a Estados Unidos cuando era joven: "Vivía en un apartamento horroroso y cutre, donde tuve un evento horrible". Obregón relató que varios hombres intentaron robarle en su casa, pero "no había nada que robar".

Sufrió un ataque de ansiedad, por lo que la llevaron al hospital. "Julio se enteró porque vivía allí. Era el despegue de su carrera", continuó contando la anécdota.

"Llamó a mis padres y les dijo que me iba a vivir con él", confirmó la actriz, que no tardó en empezar a reír tras contar la historia. "Pasé de vivir en un cutrerío a vivir en Bel-Air".