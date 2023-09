Susi Caramelo, tras bailar con Prince Royce en 'Cuentos Chinos': "Qué buen paquete..."

Susi Caramelo fue de las pocas colaboradoras que participó en el primer programa de Cuentos Chinos que se salvó de las críticas, llevándose la mayoría de las alabanzas.

Este miércoles volvió al plató del programa de Telecinco para presentar su sección Muy Intelesante, pero antes no dudó en subirse a la mesa para bailar bachata con Prince Royce, el invitado del día.

Su estilo no le debió de gustar mucho a Jorge Javier Vázquez, ya que la colaboradora le hizo varias peinetas mientras estaba con el cantante internacional.

Susi Caramelo, en 'Cuentos Chinos'. MEDIASET

"Qué bien bailas", afirmó el estadounidense de origen dominicano, mientras que Susi Caramelo le dijo con una sonrisa en la cara al presentador: "Qué buen paquete...".

Tras mostrar un vídeo de un concursante de Got Talent que hacía trucos con ventosidades, la colaboradora le dijo a Jorge Javier: "Eso sí que es cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron Sálvame".

El siguiente 'zasca' de la colaboradora fue cuando cogió una de las tazas con el nombre del programa: "¿Ya tenemos merchandising? Mucho nos hemos precipitado...".

Por último, el conductor del programa también quiso sorprender a su colaboradora, recuperando las imágenes de la primera vez que apareció en televisión.

Fue en 2008, cuando la barcelonesa participó en Allá tú, el concurso presentado por Jesús Vázquez: "Estuve 50 programas y no me llevé nada. Lo que no me cobré en su día de Telecinco lo voy a hacer ahora", concluyó la barcelonesa.