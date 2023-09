La confesión de Antonio Orozco en 'El Hormiguero': "Con 50 años he aprendido a cantar"

El Hormiguero recibió este miércoles a los cuatro coaches de la nueva edición de La Voz: Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco. Los artistas charlaron sobre el exitoso programa musical presentado por Eva González que se estrena el día 15 en Antena 3.

Nada más dirigirse a la mesa para la entrevista, Pablo Motos le cedió su silla a Orozco para que se pusiera al frente del programa, pero al poco volvió cada uno a su sitio.

Coaches de 'La Voz', en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El presentador les preguntó sobre las novedades que verán los espectadores esta temporada: "Este año se ha introducido el Súper bloqueo", destacó el valenciano.

"Tenemos dos, tú te das la vuelta, empiezas a hablar con el artista y puedes dar la vuelta a un compañero que se gira", respondió Malú. "Ella te lo cuenta con una sonrisa porque hay una parte sádica en esto", añadió Orozco.

El conductor del programa quiso saber cuál era el más estratega de los cuatro: "Antonio. Te dice cosillas que luego no hace", reconoció Malú en primer lugar.

Coaches de 'La Voz', en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Los tres se aprovechan de mí porque hablan mucho. Pablo lo hace menos, pero tiene esas pausas dramáticas que rellenan mucho el espacio y el tiempo. Antonio no se calla la boca, pero habla tan bonito que no se le puede interrumpir", admitió Fonsi.

Por último, Motos quiso comentar el problema de voz que había pasado Orozco: "El año pasado, cuando estábamos grabando La Voz, fui a revisión y me dijeron que habían localizado un pólipo", recordó el cantante.

"Lo pasé muy mal, sufrí mucho, pero me lo extirparon. He tenido muchas horas de rehabilitación y ahora puedo decir que, con 50 años, he aprendido a cantar y no me hago daño", concluyó Orozco.