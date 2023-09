Entrevista

El 27 de junio de 2023 el escritor colombiano Héctor Abad (Medellín, 1958) cenaba en una pizzería en la ciudad ucraniana de Kramatorsk —apenas a 50 kilómetros del frente en el Donbás— junto a su compatriota diplomático Sergio Jaramillo y la escritora Victoria Amelina cuando, sin previo aviso, un misil ruso de 500 toneladas se precipitó sobre sus cabezas. El proyectil mató a nueve personas, entre ellas, a la literata ucraniana, que había cambiado la novela por la investigación para documentar los crímenes de guerra del ejército ruso en un libro.

Con el crimen todavía reciente —apenas han transcurrido dos meses y medio—, Abad acudía el miércoles a Estrasburgo invitado personalmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para asistir a su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión. En un encuentro posterior con periodistas organizado por la Eurocámara y al que asistió 20minutos, Abad ha reivindicado la memoria de Amelina, cuya labor de denuncia de las atrocidades rusas quedó interrumpida para siempre.

"Siento que la primera que debería estar aquí es Victoria Amelina. Sentí profundamente que tenía que darle voz", expresaba Abad, que ya prepara un libro en memoria de la asesinada. El novelista e intelectual colombiano, autor de títulos como El olvido que seremos, contó que recibió la invitación de Von der Leyen apenas diez días antes de presentarse en el hemiciclo, en el que exhibió una fotografía de la fallecida que fue recibida con una cerrada ovación.

Abad rememora cómo fue una mera cuestión de azar que el bombardeo matara a Victoria Amelina y le dejara a él con vida. "Cambiamos sitios en el restaurante, se sentó donde yo estaba sentado y eso me hizo pensar que yo era la persona que debía estar allí y ella quizá debería estar aquí hablando. Era demasiado joven, tenía solo 37 años, la edad de mi hija. Tenía un niño de 12 años, estaba preparándose para ir a París para terminar un libro que estaba escribiendo en inglés sobre los crímenes de Rusia", recordaba. Un ataque que, apunta, "no fue casual, sino deliberado a un objetivo civil "a la hora de mayor afluencia poco antes de que terminara el toque de queda y con un misil de alta precisión".

El escritor colombiano reflexionaba también sobre la represión a los intelectuales en los conflictos armados y las razones por las que se producen estos asesinatos. "Como escritor, uno a veces piensa que las palabras, las ideas, el pensamiento, el intento por comprender las cosas no es lo importante. Que lo importante son las personas de acción, quienes están en el frente o los políticos que toman decisiones fundamentales. Pero en el fondo, los que atizan la guerra saben que las palabras sí son importantes, que pueden hacer que las personas piensen dos veces o entiendan las contradicciones, las complejidades de toda guerra", expresó Abad. "Creo que los que tienen voz y memoria, los que pueden contraponer versiones de la historia que ponen en duda el relato oficial, son personas peligrosas", agregó.

Abad se mostró crítico con la posición que han adoptado algunos latinoamericanos respecto a la invasión de Ucrania. "También en la Segunda Guerra Mundial, América Latina se declaró durante años países neutrales frente a lo que pasaba. Me parece trágico que al cabo de tanto tiempo pase algo parecido en América Latina, que podamos ser neutrales frente a un invasor y un pueblo que se defiende", sostuvo.

El escritor, que sabe de primera mano el daño que puede hacer la violencia por motivos políticos, —su padre, candidato a la alcaldía de Medellín en 1987 fue asesinado a balazos— dejaba como colofón una reflexión sobre el valor que tiene vivir en paz. "Yo tengo claro que no me quiero morir como mi padre, sino como mi madre, que murió de vejez a los 86 años. No quiero ser un héroe para nada".