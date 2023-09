La Fiscalía de Barcelona descarta que el policía infiltrado en movimientos sociales abusara sexualmente de seis activistas

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez no admitir la querella de seis activistas contra el policía infiltrado en movimientos sociales en Barcelona, al considerar que hubo "ausencia de delito contra la libertad sexual" por parte del denunciado y consentimiento de las querellantes.

En el informe, el Ministerio Público apunta a que las demandantes eran "adultas en el momento de consentir las relaciones sexuales" y que tampoco consta que vieran limitada su capacidad de consentimiento y ni que estuvieran en situación de vulnerabilidad.

Las mujeres le acusan de delitos de abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles. Sostienen, además, que vició el consentimiento de las relaciones sexuales, ya que no habrían intimado con él de saber que es un policía infiltrado. En el informe también se considera que las relaciones entre ambas partes "no eran asimétricas" y que él no podría abusar de su condición de agente porque ellas la desconocían.

No ve "violencia ni intimidación"

También apunta que las querellantes "aceptaron libremente, sin violencia ni intimidación, con carácter previo o concomitante a las relaciones sexuales y mantuvieron ese consentimiento durante su práctica".

Por ello, el fiscal considera que "no se dan elementos típicos de delito contra la libertad sexual conforme a ninguna legislación vigente en el momento de cometer los hechos" y que no procede admitir a trámite la querella.