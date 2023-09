La agresión sexual que sufrió la reportera Isa Balado, del programa en Boca de todos, ha causado un gran revuelo mediático, haciendo a salir en defensa de la periodista muchas figuras públicas, como Irene Montero.

Risto Mejide también defendió a la trabajadora desde Todo es mentira, y este martes el programa de Cuatro ha vuelto a abordar el tema conectando con la periodista Marta Nebot, quien ha hablado y denunciado el acoso que sufren las mujeres por parte de muchos hombres.

"Lo que nos pasa a las periodistas delante de las cámaras es lo más salvaje porque es lo que se deja ver, pero eso sucede porque ocurren muchas cosas más cuando no hay cámaras delante", ha defendido.

Por esta línea, la invitada del espacio de Cuatro ha contado: "A mí me han tocado el culo muchas veces sin cámaras y estoy convencida de que a todas las que han sido jóvenes en mi época".

La comunicadora ha abordado también su propio caso cuando Mejide le ha recordado el momento en el que el expresidente del Gobierno José María Aznar le colocó un bolígrafo en el escote. "Estoy convencida de que él pensaba que no iba a pasar nada", ha expuesto.

"Es más, yo creo que él pensaba que la cámara no lo había visto y yo reaccioné contándolo a cámara. Muchas veces me han preguntado por qué no le pegué un guantazo y yo a veces también me lo pregunto", ha detallado.

Por otro lado, Nebot ha explicado que la peor parte para ella es continuar siendo "la chica del boli", y ha denunciado que las agresiones se suelen recordar porque "estás marcada".

Por último, Marta ha relatado: "A mí nunca me pidió perdón, ni hizo ningún gesto ni nada parecido, porque a él le parecía que aquello era la moneda con la que devolverme la pregunta incómoda que le había hecho".