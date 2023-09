Díaz eleva el tono contra el PP: acusa a Aznar de instigar una "rebelión nacional" y de marcar el camino a Feijóo

Sumar aumenta el fragor de sus críticas al PP según se acerca la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que previsiblemente fracasará en su intento por convertirse en presidente del Gobierno. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusó al líder popular de liderar un proceso "deconstituyente", volvió a exigirle que renuncie a intentar su investidura y denunció que, a su juicio, se está dejando "marcar el camino" por el expresidente José María Aznar. Un expresidente que, dijo Díaz, está "llamando a la rebelión nacional" por pedir una movilización ciudadana contra una posible ley de amnistía similar a la que se produjo contra ETA.

La líder de Sumar pronunció estas palabras en la reunión que mantuvo este miércoles con su grupo parlamentario, y 24 horas después de que el ala socialista del Gobierno cargara duramente contra Aznar y le acusara de mantener "comportamientos antidemocráticos y golpistas" que son "incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país". Díaz no quiso quedarse a la zaga y calificó a Feijóo de "gran aprendiz de Trump", además de asegurar que el PP "ha hecho propios los postulados de la ultraderecha y su estrategia de deslegitimación de las elecciones" y busca "enfrentar a unos contra otros".

Esa última acusación tiene que ver con el "gran acto" que han convocado los populares para el día 24 de septiembre en protesta por la negociación que están manteniendo PSOE y Sumar con ERC y Junts para poner en marcha una ley de amnistía para los condenados e investigados por el procés. "La pretendida versión moderada de Feijóo nunca fue cierta, ahora estamos viendo al Feijóo real", espetó Díaz, que insistió en que "son otros, los Aznar, Esperanza Aguirre" y, en general, "los que mandan de verdad en el PP", quienes marcan a Feijóo "el camino que debe seguir".

A juicio de Díaz, además, el presidente del PP está inmerso en "un fraude constitucional" porque "no es verdad que esté trabajando para su investidura, sino para afrontar la enésima crisis profundísima que tiene el PP". "Feijóo está en una dinámica destituyente, el PP ha abdicado de la política, y nosotros sabemos que la democracia consiste en la convivencia de varias identidades", denunció la líder de Sumar, que instó a su homólogo del PP a que "se retire y le comunique al rey que no continúa con la investidura, porque él mismo ha reconocido que sabe perfectamente que va a fracasar".

"Si va a fracasar, ¿por qué no pone los intereses de su país por delante? ¿Por qué no permite que sigamos gobernando? Porque su objetivo primario es tumbar a ese Gobierno de coalición todavía no nato", aseguró.

Más información en breve.