En las últimas horas, la extenista Arantxa Sánchez Vicario ocupa todos los titulares, pero no por su trayectoria profesional, sino por sus problemas con la Justicia. Así, la deportista declaró en el Juzgado de lo penal número 25 de Barcelona por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

Junto a su marido, Josep Santacana, Sánchez Vicario se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y un multa de seis millones de euros. Sin embargo, en la primera sesión del juicio, la extenista trató de convencer a la jueza de que estaba influenciada y dirigida por Santacana.

"Él decidió actuar así. No quería pagar. Y sí, fue él quien vació las cuentas para no pagar al Banco de Luxemburgo", aseguró Arantxa Sánchez Vicario. Por ello, muchos colaboradores de televisión han comentado las declaraciones de la extenista.

Así, desde el Club Social de Vamos a ver, Alessandro Lecquio ha destacado: "Lo de decir que ella no sabe ni entiende de dinero es del machismo más rancio y escudarse en su condición de mujer para presentarse como tonta no se lo cree nadie. Esto es lo mismo que hizo la infanta Cristina".

"Es una señora que denunció públicamente a su padre por robarle prácticamente toda su fortuna, luego no puede decir que no sabía nada. Esto es tomarnos por tontos. Pero venga, por favor", ha agregado el conde que, además, ha señalado: "Es Arantxa Sánchez Vicario. Es una señora que tiene ingresos y, sobre todo, capacidad de generar ingresos. No puede ir llorando y dando pena por el mundo".