Sandra Férriz y Darío Selles, de 'La isla de las tentaciones', muestran la cara de su hijo Noah: "Vamos un poco perdidos"

Sandra Férriz y Darío Selles, exconcursantes de La isla de las tentaciones, han enseñado por primera vez a sus seguidores el rostro de su hijo Noah, quien nació el pasado 1 de septiembre, después de vivir en la intimidad estos primeros días en los que continúan "aprendiendo a ser padres".

"Seguimos haciéndonos a nuestra nueva vida" ha comenzado diciendo el alicantino a través de Inesperado, el canal de MTMAD que comparte con su pareja, en el que ambos cuentan cómo están viviendo esta aventura como padres primerizos.

Y es que, tras su salida del hospital, la pareja de televisivos experimentó entre "cuatro y seis de resaca emocional" en los que intentaron asimilar su nueva realidad. Ahora, habiendo recobrado fuerzas, ha querido presentar públicamente a su pequeño con un enternecedor vídeo junto a su familia.

Se trata de la fiesta de bienvenida que, por sorpresa, le organizaron sus familiares cuando llegaron a casa después recibir el alta hospitalaria. Como no podía ser de otra forma, se observa a la pareja visiblemente emocionada, ante este gesto de su familia. "Me vais a dejar más seca de lo que me está dejando este [el bebé]", confiesa la murciana, con el pequeño Noah en brazos.

En su canal de MTMAD, Sandra reconoce que ambos tienen "mucha suerte", a pesar de los altibajos que han tenido a lo largo de los últimos meses, pero que todavía les queda mucho por aprender. "Somos primerizos y vamos un poco perdidos", dice el alicantino, quien reconoce que han necesitado la ayuda de sus familias para afrontar estos primeros días.