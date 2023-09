Francis Montesinos y ahora Tono Sanmartín: investigan si una red de menores extorsiona a la alta sociedad valenciana

La Fiscalía de Menores de Valencia tiene abierta una investigación para determinar si varias personas conocidas en la sociedad valenciana podrían haber sido víctimas de una red de extorsión de la que podría formar parte al menos un menor de edad.

Según ha publicado este miércoles el diario Las Provincias y han confirmado fuentes del Ministerio Público a EFE, el peluquero de la burguesía valenciana Tono Sanmartín ha acudido este miércoles a la Fiscalía para declarar en calidad de víctima. A su salida y después de una hora ha declarado que quiere que se aclare quién es "la persona que está detrás de todo esto", según recoge el diario local.

Ante los micrófonos ha declarado que había una persona que actuaba como intermediario en la trama, pero no ha desvelado su identidad: "Se introdujo en la sociedad valenciana y ustedes se sorprenderían si conocieran otras víctimas. Hay muchos personajes que están metidos aquí", ha declarado.

El conocido peluquero ha reconocido su técnica para escapar de los chantajes a los que estaba sometido, sobre todo con su matrimonio: "Le dije que me había separado y que había cerrado la peluquería y me dejó en paz", recoge Las Provincias. Ambos hechos eran falsos. El estilista ha asegurado que "hay más de cinco víctimas muy famosas", según lo que él conoce, y "hay gente que ha pagado. No sé el dinero, pero estos pedían el oro y el moro", ha añadido.

El asunto guarda relación con Francis Montesinos

Este asunto, han explicado las mismas fuentes, guarda conexión con la extorsión denunciada por el diseñador valenciano Francis Montesinos. Montesinos fue detenido el pasado mes de mayo por un supuesto delito de agresión sexual a un menor y puesto en libertad tras prestar declaración.

El modisto había denunciado un robo en su domicilio de en octubre de 2002 y que estaba siendo extorsionado, hechos por los que resultó arrestado un menor de edad y otras cuatro personas. Sanmartín ha declarado que el diseñador "está muy afectado por todo esto. Hay que tener cuidado con la gente que se invita a casa. Estos eran como una mafia".