BComú advierte a Collboni: "No hay presupuesto sin acuerdo de gobierno"

El portavoz del grupo de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha lamentado este miércoles que todavía no han comenzado las negociaciones con el gobierno del nuevo alcalde, Jaume Collboni, para intentar formar "una gran coalición" con los tres partidos de izquierdas con representación en el consistorio -PSC, ERC y BComú-. En este sentido, ha advertido de que no apoyarán las cuentas municipales "si no se está trabajando de forma simultánea" en un pacto. "No hay presupuesto sin acuerdo de gobierno", ha dicho.

"Existen conversaciones informales, pero no pasamos de aquí", ha explicado Martí, que ha urgido a que esta situación cambie, pues ha recordado que a mediados de octubre "empieza el ciclo presupuestario", con la presentación en comisión de la propuesta de ordenanzas fiscales para 2024. "El presupuesto y las ordenanzas del primer año de mandato marcan el mandato entero", ha alertado, además, el portavoz de BComú.

Según ha afirmado, su formación tiene la sensación de que se está "ante un gobierno provisional" y en un "periodo de transición", porque el alcalde expresa "muy pocas ideas sobre el futuro" de la ciudad, cuando toca "construir pactos que permitan dibujar un proyecto de transformación". "La provisionalidad se tendría que acabar de manera inmediata", ha dicho Martí.

Por otro lado, ha señalado que un gobierno de 10 concejales como el de Collboni "puede administrar pero no gobernar", pues "gobernar quiere decir continuar transformando", para lo que, en su opinión, se necesita un acuerdo.