ERC tacha de "golpistas" y "absolutamente estúpidas" las palabras de Aznar

La diputada de ERC en el Congreso y exconsellera del Govern Teresa Jordà ha tachado de "golpistas", "retrógradas" e incluso de "absolutamente estúpidas" las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que en todo caso "musculan" al movimiento independentista.

Aznar, en una intervención en un campus de la Fundación FAES, opinó este martes que una amnistía legitimaría la "intentona sediciosa", sería "una invitación a volver a hacerlo" y marcaría "el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución", por lo que llamó a oponerse y "plantar cara: "Creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional".

En una entrevista con La 2 y Ràdio 4, Jordà ha criticado esas palabras "retrógradas" de un Aznar que "no ha entendido nada" y que "no ayuda a la concordia, a la democracia y a avanzar". "Me parecen absolutamente estúpidas, si me permites", ha afirmado.

Mostrándose de acuerdo con la posición de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la diputada republicana ha admitido que "sí, se podrían definir perfectamente como declaraciones golpistas", ya que "llamar a esta insurrección, cuando estamos hablando de una necesaria ley de amnistía, es impropio de un Estado llamado democrático y está fuera de lugar".

"Comparar el terrorismo con la voluntad de depositar voluntades políticas en una urna es una bestialidad abismal", ha señalado Jordà, que en cualquier caso ha sugerido que "declaraciones como las de Aznar, un presidente que "ha hecho mucho daño a la convivencia siempre, son las que hacen que el independentismo se muscule".

Sobre si posturas como las de Aznar o Felipe González pueden hacer que Pedro Sánchez se eche atrás en sus negociaciones con el independentismo, Jordà ha reconocido que "es evidente que Sánchez es más valiente o más demócrata o tiene otra idea de la democracia que antecesores suyos, porque podría haberse entendido con Feijóo", aunque también está obligado por la "necesidad" política.

La "llamada" de un dirigente del PP a ERC

La número dos de ERC en las pasadas generales ha asegurado que no ha habido ningún contacto de ERC con Alberto Núñez Feijóo, aunque ha revelado que ella sí recibió "una llamada de un miembro destacado del PP, antes de tener cerrado el acuerdo para la Mesa del Congreso, por si el presidenciable Feijóo quisiera hablar con nosotros, que por cortesía parlamentaria lo deberíamos hacer".

Por otro lado, respecto a la Diada de Cataluña, Jordà ha confesado que "no le gustaron" las palabras de la líder de la ANC, Dolors Feliu, porque "no suman".

"La ANC no se puede radicalizar, no es su función", ha avisado la diputada, que al ser preguntado sobre si esa entidad se ha radicalizado, ha respondido: "Absolutamente".

En contraste, ha destacado que el "clamor" general del independentismo en la Diada fue a favor de la "unidad estratégica" que, a su juicio, es "capital e imprescindible"; y, en ese sentido, ha "tendido la mano" a Junts para una coordinación negociadora. "Sería fantástico que hubiera un equipo negociador de Junts y ERC para la amnistía".

"Qué absurdidad competir. Tenemos una oportunidad absolutamente histórica", ha reafirmado Jordà; que, sobre si Junts debe formar parte de la mesa de diálogo, ha recordado que fue el expresidente Quim Torra quien la impulsó. "Ya determinaremos quién debe estar, seguro que nos entendemos, pero tiene que haber voluntad negociadora".