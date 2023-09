Frank Cuesta advierte a los padres de Daniel Sancho: "No podéis seguir confiando en toda esta gente que os está sacando la pasta"

No es la primera vez que Frank Cuesta se pronuncia públicamente sobre el caso de Daniel Sancho. En esta ocasión, el televisivo Frank de la Jungla se ha dirigido directamente a los padres del asesino confeso, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, para advertirles del "daño" que pueden causar en el futuro algunas de las decisiones que han tomado las últimas semanas.

"Me siento moralmente obligado a mandaros un mensaje”, comienza a decirles el aventurero a través de su canal de YouTube, después de que el pasado sábado se produjese la tensa llegada de Rodolfo Sancho a España, en la que el actor evitó declarar acerca de lo sucedido en Tailandia.

"Entiendo perfectamente que estéis abrumados y que cometáis fallos", sostiene el streamer, quien, en primera persona, experimentó la realidad del sistema penitenciario tailandés con su exmujer, Yuyee Cuesta. "Estáis en una situación que es muy difícil y muy débil y os la pueden clavar por cualquier sitio", continúa.

En este vídeo, el extenista también alerta a los padres de Daniel Sancho de lo que les puede esperar en Tailandia, un país al que considera "muy orgulloso y tradicional", y en el que "el respeto por la autoridad es brutal". "Lo que he visto es que a nivel mediático se ha hecho mucho daño y, sin daros cuenta, os estáis haciendo daño a vosotros mismos y al resultado final", advierte.

Y es que, a su juicio, las últimas decisiones que han tomado los padres del asesino confeso de Edwin Arrieta podrían no haber sentado especialmente bien a las autoridades del país tailandés: "No es una amenaza, para ellos es un insulto", dice.

El presentador cuestiona la reciente visita de Rodolfo a Tailandia, en la que el actor se presentó acompañado de su equipo de letrados, así como del abogado de su hijo, Marcos García Montes, quien llegó a comparecer a las puertas de la prisión. Un gesto que Cuesta considera que puede afectar al futuro del proceso judicial. "Eso va en detrimento de vuestra familia, en mi opinión", defiende.

En este sentido, añade: "No podéis seguir confiando en toda esta gente que os está sacando la pasta y no está consiguiendo más que problemas". Para el streamer, fue una decisión equivocada contratar a un abogado no tailandés para defender al cocinero. "Os diría que confiéis en los abogados tailandeses".

A pesar de las contundentes críticas de su vídeo, en el que sostiene que se están "equivocando en muchos aspectos", el televisivo concluye su alegato con la mejor de las intenciones, pues tan solo trata de evitar que comentan errores que pueda afectar al devenir de Daniel Sancho. "Os hablo desde la experiencia que he tenido aquí, llevo 26 años viviendo en Tailandia”, explica, en alusión al caso judicial de su exmujer.