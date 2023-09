La desafortunada indirecta de Bárbara Rey al caso Rubiales al besar a Carlos Sobera exalta a Jorge Javier Vázquez: "Yo no soy caspa"

Bárbara Rey fue la invitada estrella de este martes en Cuentos Chinos, el nuevo programa de las noches de Telecinco. Además, la exvedette será colaboradora fija del espacio. Pero antes tuvo su entrevista de rigor.

Tras la misma, Bárbara y Jorge Javier Vázquez recibieron en plató a Carlos Sobera. Durante su saludo, la murciana hizo un comentario fuera de lugar en clara referencia, aunque de manera indirecta y sin alusión, al polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

"Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser...", dejaba caer la televisiva. "¡Bárbara, no seas antigua, hija!", soltó Vázquez. "A ver, abrázame, tócame un poquito, anda, que yo te dejo. Que se te enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos problemas", insistía Rey, que provocó la reacción del catalán.

"Bárbara, en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o prefieres quedarte en la zona de la caspa", replicó el presentador.

"Yo no soy caspa ni lo seré. Lo que soy, es una persona con sentido común", replicó Rey que, además, le hizo una peineta en pleno directo ante un perplejo Carlos Sobera.